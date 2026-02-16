La Generazione Zeta scopre il fascino dei fornelli: addio app di incontri? Ecco cosa c'è da sapere

Addio App di incontri. Addio dating on line. Ora la Generazione Zeta scopre il fascino dei fornelli, dicendo addio alle App di dating. Insomma, sembra che per trovare l'anima gemella sempre più giovani decidano di fare conquiste in cucina. Prendendo il partner per la gola.

LA CONFERMA ARRIVA DA UNO STUDIO

Lo studio, condotto da Censuswide, conferma questa nuova tendenza. Quindi sei giovani su dieci credono che l’anima gemella non si trovi più sulle app di incontri ma attraverso esperienze in cucina. E chi sa cucinare è sicuramente più avvantaggiato: un bravo chef ha qualità più attraenti in assoluto, superando persino il possesso di un'auto appariscente (49,6%) o la passione per il fitness (51,8%).

APP DI INCONTRI IN CRISI?

Le App di incontri, nate con i social e cresciute nell'orizzonte digitale, stanno imperando sul mercato. In molti casi, si evidenziano profili a rischio ed in altri sono un passatempo per gli utenti. Ma il 62% dei ragazzi, in questa ricerca, dice di avere difficoltà a trovare un partner tramite App. Secondo il 72% degli intervistati cucinare resta una caratteristica altamente attraente in un potenziale partner.



