La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

Il gip di Roma ha deciso per l’archiviazione per Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi per abbandono di minori. Ecco cosa scrive: 'Non si può tacere che la sera dei fattii minori di cui si discute versavano al di fuori di qualsiasi pericolo , invero anche solo potenziale o teorico, per la propria incolumità. I tre bambini, infatti, dopo aver cenato e di seguito raggiunto i rispettivi letti, sono stati lasciati dai genitori per tre ore in una casa del tutto agibile ed in buone condizioni, con le utenze attive ed una persona adulta che era stata ingaggiata per stare in loro compagnia o che, quantomeno, era stata precedentemente allertata ad intervenire in caso di bisogno''. ''Anche se si sono trovati a stare da soli all'interno dell'abitazione nel corso della serata ciò non di meno i minori erano stati lasciati in salute e provvisti di cibo e di denaro , al di fuori di alcuno stato di isolamento ed abbandono" scrive il gip. Il giudice "è dell'avviso che, sulle base dello stato di fatto pacificamente accertato dalla pubblica accusa, non si possa dire provato, né provabile, che Totti e Bocchi , nel momento in cui sono usciti di casa e hanno lasciato nell'abitazione i tre figli minori di cui agli atti, con o senza adulti per tutta o parte della serata, li abbiano esposti ad un pericolo, anche solo potenziale''.

La battuta di Ilary

Uno dei capitoli della guerra dei Totti si chiude al ma di certo ce ne saranno altri ancora. Intanto Ilary Blasi, dopo la decisione del GIP, ha commentato in modo ironico : “La giustizia non è uguale per tutti? La giustizia non è uguale per Totti“.

Il commento dei legali di Totti, quello degli avvocati di Blasi

'Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma''. Lo affermano gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, difensori dell'ex calciatore Francesco Totti.'Una decisione che non capisco e noncondivido. Non ritengo corretta l'argomentazione giuridica''. Cosìl'avvocato Fabio Lattanzi, legale di Ilary Blasi, dopo la decisione del gip che ha archiviato l'indagine in cui Francesco Totti era indagato per abbandono di minori. Per Lattanzi è ''errata la ricostruzione del fatto. Valuterò con la mia cliente quali azioni intraprendere. Il fatto certo è che una bambina di sei anni e starà lasciata da sola e si è fatto di tutto per nasconderlo. Mi chiedo se l'indagato non fosse stato Totti cosa sarebbe accaduto''.



