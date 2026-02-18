La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

18 febbraio 2026, ore 18:30
Il gip di Roma ha deciso per l’archiviazione per Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi, pausa di riflessione dei legali di Blasi, soddisfatti quelli di Totti
La battuta di Ilary
Uno dei capitoli della guerra dei Totti si chiude al ma di certo ce ne saranno altri ancora. Intanto Ilary Blasi, dopo la decisione del GIP, ha commentato in modo ironico : “La giustizia non è uguale per tutti? La giustizia non è uguale per Totti“.
Il commento dei legali di Totti, quello degli avvocati di Blasi
'Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma''. Lo affermano gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, difensori dell'ex calciatore Francesco Totti.'Una decisione che non capisco e noncondivido. Non ritengo corretta l'argomentazione giuridica''. Cosìl'avvocato Fabio Lattanzi, legale di Ilary Blasi, dopo la decisione del gip che ha archiviato l'indagine in cui Francesco Totti era indagato per abbandono di minori. Per Lattanzi è ''errata la ricostruzione del fatto. Valuterò con la mia cliente quali azioni intraprendere. Il fatto certo è che una bambina di sei anni e starà lasciata da sola e si è fatto di tutto per nasconderlo. Mi chiedo se l'indagato non fosse stato Totti cosa sarebbe accaduto''.
