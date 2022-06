La magia è tornata. A Verona ieri sera al via l'Arena Opera Festival con una spettacolare Carmen

L'ARENA OPERA FESTIVAL

È il festival lirico più famoso al mondo ed è tornato. Ieri sera, a Verona, la prima dell'Arena Opera Festival, di cui RTL 102.5 è media partner. Ad andare in scena Carmen di George Bizet in un allestimento spettacolare con l'ultima regia voluta di Franco Zeffirelli, che unisce le intuizioni del Maestro del 1995 con quelle del 2009. Regia che Zeffirelli, scomparso nel 2019, non ha mai visto realizzata. Questa sera una sorta di seconda apertura con l'Aida di Giuseppe Verdi, l'opera da sempre più amata dal pubblico. Il festival si chiuderà il 4 settembre e in programma ci sono altre tre opere, tutte in più repliche così come Carmen e Aida: Nabucco, La Traviata e Turandot. Ci saranno poi tre speciali Gala: Roberto Bolle and friends, Carmina Burana e una serata che vedrà protagonista Placido Domingo e Giuseppe Verdi.

LO SPETTACOLO DI CARMEN

Opera senza tempo, Carmen, composta da Bizet nel 1876, ieri sera è andata in scena con l'Arena a capienza piena, un ritorno alla normalità tanto desiderato dopo la pandemia. Davvero eccezionale l'allestimento con scenografie ricche e imponenti cambi durante i due intervalli e, sul palco, centinaia di persone tra cantanti, coristi, ballerini, compagnia di ballo spagnolo e comparse. Uno scenario che ha visto protagonisti anche cavalli e asini e una serie impressionante di realistici oggetti di scena. Esordio di successo nel ruolo di Carmen per la mezzosoprano francese Clementine Margaine, debutto in Arena per l'ottimo baritono Luca Micheletti nei panni del torero Escamillo e ritorno per un altro protagonista, lo statunitense Brian Jagde, interprete di di Don Josè. Il direttore d'orchestra è stato Marco Armiliato, che è anche direttore musicale dell'intero Arena Opera Festival, che vanta la direzione artistica del soprano Cecilia Gasdia. La manifestazione, che si è fermata solo per le guerre e per pandemia, festeggerà il centenario il prossimo anno con un programma che è già stato in parte anticipato.