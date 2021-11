“La mia vita da sosia di Melania Trump": Sarah Altobello e quello strano episodio all'estero

A Londra, durante un pomeriggio di shopping, qualcuno ha pensato che fosse per davvero l'ex first lady americana Melania Trump con buste e guardie del corpo. Errore. Si è trattato di Sarah Altobello - barese doc (guai a dirle che ha l'accento marcato, ne va fiera) - showgirl ed ex concorrente dell'Isola dei famosi, che ha deciso di trascorrere un weekend nel Regno Unito. Ma la sua somiglianza con Melania Trump, che è davvero notevole, ha tratto in inganno tutti. Anche i più esperti.

"Ci somigliamo molto, è vero. Ma non è che mi ispiro a lei. Anzi, tutt'altro", puntualizza in radiovisione. “Ho vent'anni in meno, la mia somiglianza è qualcosa di naturale. Vi giuro: niente ritocchino”, dice in una lunga intervista a RTL 102.5 News, durante Trends & Celebrities. Tempo fa - proprio per questa folle somiglianza - è stata presa di mira da Le iene durante uno scherzo indimenticabile: la redazione le fece credere, subito dopo l’Isola, di doversi incontrare con Trump.

Acqua passata. Ora la Altobello guarda al futuro ed annuncia una nuova avventura professionale, che non ha nulla a che fare con la somiglianza con Melania Trump (che è stata per lei un vero “cavallo di battaglia” di popolarità). “Avrò una rubrica su un noto settimanale, per adesso non posso dirvi ancora qual è. Ma darò consigli di ogni tipo: cucina, amore, lavoro”, racconta facendo qualche piccolo spoiler.





IL RAPPORTO CON GIUCAS CASELLA

Gelosa. Anzi, gelosissima. "Guai a chi mi tocca Giucas Casella, tra noi c'è un rapporto davvero unico. Ci siamo mandati decine e decine di messaggi. Vorrei entrare nella casa del Grande Fratello per una sorpresa", dice la Altobello a RTL 102.5 News durante Trends & Celebrities (che va in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15). Qualcuno, intanto, già parla di un confronto tra la Altobello e la Cipriani nella casa più spiata d'Italia, ma lei frena: "Sono molto legata a Francesca, sarebbe molto strano vedermi faccia a faccia con lei per uno scontro".





IL RITORNO IN TV DI SARAH ALTOBELLO E L’AMORE

Di reality ne ha già fatto uno, l'Isola dei famosi. Ora, però, la barese Altobello sogna il ritorno in tv. Guai a dire che il piccolo schermo si è dimenticato di lei

"Non è affatto così", puntualizza. Adesso ha le idee chiare: "Voglio fare La Talpa. So che riparte e sono pronta", continua nel corso dell'intervista su RTL 102.5 News. Capitolo amore. La Altobello racconta di essere single (eppure fino a poco tempo fa si vociferava di una storia d'amore con il suo agente). Strano, ma vero.