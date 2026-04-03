La missione nei Paesi del Golfo ha l’obiettivo di garantire all’Italia gli approvvigionamenti energetici, così Giorgia Meloni sulla visita lampo di due giorni

Un segnale forte il blitz nel Golfo Persico di Giorgia Meloni. La premier è giunta, nel primo pomeriggio, a Gedda, in Arabia Saudita. Durante la visita di due giorni, di cui si avuta notizia solo dopo l’atterraggio del volo di Stato per motivi di sicurezza, la presidente del Consiglio visiterà anche Emirati arabi e Qatar. Obiettivo della missione, la prima di un leader occidentale nell’area dall’inizio del conflitto in Iran, il consolidamento della sicurezza energetica, dopo il blocco dello stretto di Hormuz, e il rafforzamento delle relazioni con i paesi del Golfo attraverso il sostegno dell’Italia di fronte agli attacchi di Teheran. “La missione è un gesto di solidarietà verso nazioni che sono amiche ma chiaramente come obiettivo ha anche quello di garantire all'Italia gli approvvigionamenti energetici che sono necessari. Io ero già stata in Algeria per garantire il gas, oggi sono nel Golfo per discutere soprattutto del petrolio: da queste nazioni proviene circa il 15% del petrolio che è necessario per l'Italia". E’ quanto ha dichiarato, in merito alla missione in Medio Oriente, Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1.





Il governo italiano e l'emergenza energetica

“La crisi internazionale sta avendo già e avrà effetti concreti negativi sull'energia e sull'economia italiana e il governo li monitora tutti quanti e intende intervenire con tutti gli strumenti che sono possibili per proteggere le famiglie e le imprese della nostra nazione, come del resto abbiamo fatto oggi con altri 500 milioni di euro destinati a prorogare fino al 1 maggio il taglio di 0,25 euro del costo del carburante", ha sottolineato la Presidente del Consiglio. "Abbiamo anche ampliato la misura precedente con provvedimenti a favore degli agricoltori e delle aziende che esportano. Poi l'opposizione chiaramente fai il suo lavoro però si trova anche nella fortunata posizione di chi può criticare comodamente seduto sul divano perché sono altri che devono risolvere i problemi e noi lo facciamo. Ci aspetteremmo forse un atteggiamento un po' più costruttivo", ha aggiunto la premier su Rai 1.





Giorgia Meloni e i rapporti con gli Usa

"Continuo a ritenere che sul piano geopolitico l'Europa non abbia molto da guadagnare da una divaricazione con gli Stati Uniti, però il nostro lavoro è soprattutto quello di difendere i nostri interessi nazionali e quando non siamo d'accordo, dobbiamo dirlo e stavolta noi non siamo d'accordo", ha concluso Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sui rapporti tra Roma e Washington, dopo gli attacchi di Trump alla Nato e agli alleati europei.



