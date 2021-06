La Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino protagonista della Suite 102.5 Prime Time Live

Come ogni lunedì, immancabile l'appuntamento con la grande musica dal vivo su RTL 102.5 è la Suite 102.5 Prime Time Live. Le porte della prima radiovisione italiana si aprono ancora una volta alle voci più amate del panorama musicale italiano e internazionale per una serata di grande musica all'interno degli studi di Milano, per l'occasione allestiti a sala da concerto. Una straordinaria occasione per tutti i very normal people connessi in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky, oltre che in streaming su rtl.it e con l'applicazione RTL 102.5 Play.





Colapesce e Dimartino

Protagonisti della serata sono stati Colapesce e Dimartino. La coppia di cantautori Colapesce e Dimartino conferma il successo ottenuto durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo su tutte le classifiche di vendita, in radio e sul web, con “Musica leggerissima” che conquista, primo tra i brani sanremesi, il doppio disco di platino. Per celebrare la certificazione, Colapesce e Dimartino hanno pubblicato una straordinaria collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone, che per loro ha realizzato una versione inedita del brano “Musica leggerissima”.