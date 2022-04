La Pasqua degli italiani, fra la tradizione a tavola e la voglia di tornare a viaggiare

TAVOLATE E TRADIZIONE

Dopo due anni contrassegnati dalla pandemia, ecco la prima Pasqua senza troppe restrizioni. Gli italiani hanno voglia di incontrarsi, mangiare, viaggiare. Ma a fare da contrappeso ci sono le preoccupazioni per la guerra e soprattutto per le sue conseguenze, a livello di aumenti. Ma nonostante i timori per il conflitto in Ucraina, per allestire le tavole verrà speso il 25% in più rispetto all’anno scorso. La stima arriva da Coldiretti/ Ixè secondo cui ogni famiglia in media spenderà circa 70 euro. Secondo lo studio il 59% dei cittadini trascorrerà il pranzo pasquale tra le mura domestiche, mentre un 32% si recherà a casa di parenti e amici con un recupero della convivialità e della voglia di stare assieme dopo due anni di limitazioni e lockdown. Una minoranza del 5% ha deciso, invece, di passare la domenica in un ristorante o in un agriturismo, mentre un restante 4% ha scelto di fare un picnic. Si allungano le tavolate ma salgono in media di quasi il 6% anche i costi per la preparazione dei menu di Pasqua per i rincari dei prezzi che interessano tutti i principali prodotti simbolo della festa. Aumenta il tempo dedicato in cucina nella preparazione dei pasti che sale a 2 ore di media. Tra i prodotti immancabili sulle tavole pasquali, quasi quattro italiani su 10 (39%) mangeranno carne di agnello per rispettare le tradizioni. Tra i dolci, la colomba batte le uova di cioccolato e si classifica come il preferito delle feste. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ sulla Pasqua degli italiani la colomba è presente nel 71% delle tavole, cinque punti percentuali in più rispetto all’uovo di cioccolata che non mancherà nel 66% delle case.