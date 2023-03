La preside di una scuola torinese proibisce di indossare le unghie finte a scuola, è polemica

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Fa discutere la polemica lanciata dalla dirigente scolastica della scuola secondaria Tallone, istituto comprensivo di Alpignano, che secondo quanto scritto sul registro elettronico avrebbe deciso di non tollerare il comportamento di chiunque decida di indossare unghie finte a scuola.





Il comunicato della direttrice scolastica dell’istituto

La preside descrive le unghie come dannose per la persona e pericolose per chi le sta intorno perché “in grado di ferire i compagni”. Ha continuato spiegando come possano anche inficiare sul rendimento scolastico in quanto “se il foglio da disegno si dovesse graffiare il voto ne risentirebbe”.

Nella stessa circolare la dirigente avrebbe anche messo al bando gli smartwatch con collegamento a Internet e che permettono di filmare, fotografare o giocare ai videogiochi. “Sono equiparabili – ha spiegato – ai telefoni cellulari e quindi valgono le direttive imposte dalla normativa vigente e dal regolamento di istituto”.

La direttrice ha concluso il comunicato spiegando come "Il regolamento d'istituto preveda di indossare un abbigliamento semplice e adeguato all'ambiente scolastico" e come “le unghie finte non siano consone” con quest’ultimo.