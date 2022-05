La prima radiovisione d'Italia, RTL 102.5, riceve il premio "Rosa Camuna 2022"

“Ha aperto le porte ad un autentico fenomeno culturale: ha dato voce ai giovani e ai dibattiti, insieme ad una diversificata offerta musicale e di intrattenimento": RTL 102.5 con questa motivazione riceve il Premio "Rosa Camuna 2022" - nella sezione speciale informazione e intrattenimento - in occasione della Festa della Lombardia. Il premio è stato ritirato dal presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, che ha dichiarato: “Ricevere un premio è sempre una grande emozione, questo riconoscimento va alla radiovisione RTL 102.5 che non si è mai fermata durante questi anni difficili, tenendo compagnia a milioni di italiani. Per noi tutto questo rappresenta la normalità”.



Nella motivazione si legge anche che la prima radiovisione d'Italia con "spirito sempre innovativo e creativo è la colonna sonora delle nostre giornate, ci fa rilassare e spesso anche riflettere”.





Tutto sul Premio Rosa Camuna

Il Premio Rosa Camuna è stato istituito dalla Giunta regionale della Regione Lombardia nell'ottobre 1996. In quegli anni era destinato a cinque donne che si sono particolarmente distinte in vari campi. Poi, nel 2014, sono cambiate le modalità di conferimento per estendere la platea dei beneficiari.

"I Premi Rosa Camuna 2022 sono istituiti per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia”, spiega il governatore Attilio Fontana. “Un momento, dunque, di ringraziamento, ma anche di proiezione verso il futuro per una Lombardia sempre più competitiva e solidale”.









I premiati all'evento milanese

Tra i premiati all'evento del 29 maggio, oltre a RTL 102.5, ci sono l'A.C Milan (nella sezione sport), Matilde Gioli (Premio speciale arte, spettacolo e cultura), Guido Bertolaso (Premio speciale gestione emergenza pandemica), Matteo Cunsolo (Premio Speciale solidarietà al popolo ucraino), il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (Premio speciale gestione emergenza pandemica), Nini Stocchetti (Premio speciale gestione emergenza pandemica), Remo Morzenti Pellegrini (Premio Speciale educazione, impegno civico, formazione) oltre a tanti altri premi a personalità di spicco del panorama italiano.