La profezia di Gates, l’intelligenza artificiale stravolgerà Google e Amazon

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

La corsa per lo sviluppo di un assistente personale dotato di intelligenza artificiale è ormai partita. Ed è destinata a trasformare radicalmente le abitudini dei consumatori, con vaste implicazioni anche per colossi come Google e Amazon: finora leader incontrastati della ricerca e dello shopping online, in futuro rischiano di diventare obsoleti. Bill Gates non ha dubbi: chi vincerà questa gara sbaraglierà la concorrenza, acquisendo un vantaggio sostanziale sui competitor. E non è detto che a tagliare per prima il traguardo sia un gigante hi-tech: ci sono infatti - spiega il fondatore di Microsoft - il 50% di chance che ad aver successo sia una start up.

UNA IA TUTTOFARE

Intervenendo ad AI Forward 2023, evento organizzato da Goldman Sachs e SV Angel, Gates osserva come un assistente personale digitale - munito di intelligenza artificiale - sarà capace di anticipare i bisogni umani ed effettuare compiti che gli utenti potrebbero non aver tempo di svolgere, quali leggere, fare shopping e condurre ricerche online. Chi avrà l'assistente digitale "non navigherà più su siti di ricerca e di produttività, non andrà mai su Amazon", spiega il fondatore di Microsoft. A lavorare su un 'tutto fare' dotato di IA è, al momento, Deep Mind, la società fondata a guidata da Mustafa Suleyman. "Immaginate un compagno personale di intelligenza artificiale con l'unica missione di rendervi più felici, più in salute e più produttivi. La nostra missione è allineare la vostra intelligenza artificiale con voi, con i vostri interessi. Questo significa un'IA che vi aiuta ad articolare le vostre intenzioni, organizzare la vostra vita ed è lì per voi quando ne avete bisogno", ha scritto proprio Suleyman in un recente post. Nonostante le grandi manovre in corso e gli ingenti investimenti effettuati, un assistente personale di intelligenza artificiale è ancora un progetto lontano dall'essere realizzato e sarà necessario attendere ancora a lungo prima che diventi realtà. Sul palco di AI Forward 2023 Gates si è soffermato anche sull'impatto che l'intelligenza artificiale può avere sulla salute, accelerando lo sviluppo di farmaci e medicinali contro malattie quali l'Alzheimer.

L’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO

I robot con IA - ha detto il fondatore di Microsoft - avranno un impatto sui colletti blu e i colletti bianchi, in quanto l'innovazione sarà meno costosa dell'utilizzo di esseri umani.