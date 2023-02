La Repubblica democratica del Congo accoglie Papa Francesco: i Cristiani chiamati a spezzare il circolo della violenza

PRIMO GIORNO: GIÙ LE MANI DALL'AFRICA

È iniziata ieri l'avventura africana di Papa Francesco, accolto con grande entusiasmo nella Repubblica democratica del Congo. Il pontefice, al suo quarantesimo viaggio internazionale, il quarto in un paese africano, è stato ricevuto dalle autorità civili e religiose congolesi all'aeroporto della capitale. Tra loro il primo ministro, Jean-Michel Sama Lukonde, e l'arcivescovo di Kinshasa, il cardinale Fridolin Ambongo Besungu. Presente anche il Nunzio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo, monsignor Ettore Balestrero. Ieri da Kinshasa Francesco aveva lanciato un forte appello: "Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dall'Africa! Basta soffocare l'Africa: non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. E' tragico che questi luoghi, e più in generale il Continente africano, soffrano ancora varie forme di sfruttamento. Dopo quello politico, si è scatenato infatti un colonialismo economico, altrettanto schiavizzante.

SECONDO GIORNO: LA MESSA PER LA PACE E LA GIUSTIZIA

Sono oltre un milione i fedeli che hanno preso parte alla prima messa ''per la pace e la giustizia'' di Papa Francesco nella Repubblica Democratica del Congo, dove scuole e attività lavorative sono chiuse per consentire a tutti di partecipare all'evento con il Santo Padre. In migliaia hanno dormito sui prati davanti al cancello d'ingresso, ed all'arrivo del Pontefice i fedeli lo hanno accolto con canti nelle lingue locali e saluti: benvenuto "yaya" ("fratello maggiore", in lingala). Nell'omelia, il Pontefice ha sottolineato che i cristiani sono chiamati ad essere "missionari di pace" e "spezzare il circolo della violenza". Il Papa invita tutta la popolazione della Repubblica Democratica del Congo a porre fine a violenze e odio. "Desidero dunque rivolgere un appello: ciascun congolese - ha detto il Papa nel discorso alle autorità del Paese - si senta chiamato a fare la propria parte! La violenza e l'odio non abbiano più posto nel cuore e sulle labbra di nessuno, perché sono sentimenti antiumani e anticristiani, che paralizzano lo sviluppo e riportano indietro, a un passato oscuro".

I GIOVANI CONGOLESI, I DIAMANTI PIÙ PREZIOSI

Poi ha rivolto l’attenzione ai giovani, affinché non siano sfruttati e violati: "I diamanti più preziosi della terra congolese, che sono i figli di questa nazione, devono poter usufruire di valide opportunità educative, che consentano loro di mettere pienamente a frutto i brillanti talenti che hanno. L'educazione - ha sottolineato Papa Francesco - è fondamentale: è la via per il futuro, la strada da imboccare per raggiungere la piena libertà di questo Paese e del Continente africano. In essa è urgente investire, per preparare società che saranno consolidate solo se ben istruite, autonome solo se pienamente consapevoli delle proprie potenzialità e capaci di svilupparle con responsabilità e perseveranza". Il Papa ricorda però che "tanti bambini non vanno a scuola: quanti, anziché ricevere una degna istruzione, vengono sfruttati! Troppi muoiono, sottoposti a lavori schiavizzanti nelle miniere. Non si risparmino sforzi per denunciare la piaga del lavoro minorile e porvi fine. Quante ragazze sono emarginate e violate nella loro dignità! I bambini, le fanciulle, i giovani sono la speranza: non permettiamo che venga cancellata, ma coltiviamola con passione!".