La Roma è in finale della Conference League, eliminato il Leicester, in serie A zona salvezza per la Salernitana dopo il 2-1 sul Venezia

ABRAHAM STENDE IL LEICESTER, LA ROMA VICE 1-0 E VOLA IN FINALE

La Roma batte il Leicester 1-0, con una partita attenta e di sacrificio, e vola in finale di Conference League a Tirana dove affronterà il Feyenoord. Olimpico in delirio e giocatori giallorossi in lacrime. Per ricordare una finale europea della Roma bisogna tornare con la mente a 31 anni fa quando la Roma partecipava alla Coppa Uefa e arrivò a giocarsi il trofeo contro l'Inter di Trapattoni. Mattatore della serata l'attaccante inglese, Tammy Abraham, che all'11 del primo tempo ha realizzato di testa il gol partita. Al 92' Maddison spaventa i giallorossi che al 95' sfiorano il raddoppio con Oliveira, Schmeichel si salva in corner, ma è l'ultima emozione, l'arbitro fischia la fine e i quasi 70mila dell'Olimpico possono gioire. I giallorossi conquistano la quarta finale europea della propria storia in quattro competizioni europee differenti, dopo quelle ottenute in Coppa delle Fiere, Coppa Campioni e Coppa Uefa. Solo la seconda squadra italiana a riuscirci dopo la Juventus. Gli olandesi del Feyenoord affronteranno la Roma nella finale di Conference League. Dopo il successo per 3-2 in casa il Feyenoord ha pareggiato 0-0 a Marsiglia nella semifinale di ritorno, conquistando la finale di Tirana.