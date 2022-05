La Roma giallorossa è in festa, il trionfo in Conference League ha il volto di Josè Mourinho

VITTORIA FIGLIA DI MOURINHO

Una festa a lungo attesa, per questo ancora più bella. I tifosi della Roma esultano per la conquista della Conference League, che non sarà la Champions ma è sempre un trofeo internazionale. Da 12 anni un club italiano non si imponeva in una competizione europea, il trade d’union è Josè Mourinho, c’era lui sulla panchina dell’Inter nel 2010. Il portoghese si è incastonato alla perfezione nel contesto giallorosso, ha creato empatia con l’ambiente e ha conquistato tutti. Un gruppo di giocatori è diventato una squadra compatta. Come si è visto ieri sera nella finale con il Feyenoord, una partita tirata e sofferta, dove la Roma ha colpito con il gol di Zaniolo poi ha saputo resistere. Il percorso di crescita non è stato privo di ostacoli e cadute: in autunno i giallorossi subirono una autentica umiliazione subendo sei gol in Norvegia dal Bodo Glimt, non dal Liverpool. Ma ciò che non uccide fortifica, se a guidare il gruppo c’è qualcuno che è in grado di trasformare gli scivoloni in occasioni per rialzarsi e ripartire più forti di prima. Da un punto di vista tattico, la Roma è cresciuta molto nella fase difensiva. E la porta inviolata nella serata di ieri è lì a dimostrarlo.