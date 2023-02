La serata di Peppino di Capri, che all'Ariston festeggia 70 anni di carriera

Quello di Peppino di Capri è un vero e proprio record di presenze a Sanremo. Sarà super ospite della terza serata e alle sue spalle colleziona 15 partecipazioni al Festival. Il grande Peppino di Capri sarà ospite di Amadeus giovedì 9 febbraio - dopo i Pooh e il trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri Al Bano. Così, il conduttore e direttore artistico brinda ad un altro successo con un altro big che arriva sul palco.



Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri, è famosissimo anche all'estero con il suo repertorio: da Champagne a Roberta. Passando per tanti altri brani che hanno scritto la storia dell'Italia negli ultimi 50 anni.

Amadeus, in questa edizione del Festival, mette insieme la Generazione Zeta e i cantanti amati negli anni Settanta e Ottanta. Tradizione e modernità. Tutto questo insieme in un grande show con super ospiti, duetti e 28 cantanti in gara.

L'AMICIZIA CON LUCIO DALLA

Peppino era molto legato a Lucio Dalla, che incontrò molti anni fa. Lucio volle fargli ascoltare "Caruso" e per questo si recò presso l'etichetta discografica fondata da Peppino nel 1970: cuffie alle orecchie, Di Capri ascoltò quel brano affermando che sarebbe diventato un grande successo. Così è stato. Oggi "Caruso" è una delle canzoni più amate in assoluto.

Due vittorie a Sanremo, quindici partecipazioni in totale e ben 70 anni carriera alle spalle. Sui social va fortissimo. Tantissimi esponenti della Generazione Zeta sono legatissimi a lui: ricordi di vita passata, romanticismo nelle sue canzoni e tanto altro ancora. Peppino, stasera, è pronto a far sognare gli italiani.