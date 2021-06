La stagione della Suite 102.5 Prime Time Live si chiude con l'Arena di Verona Opera Festival 2021

Fin dallo scoppio della pandemia è stato chiaro a tutti che per un certo lasso di tempo avremmo dovuto operare delle rinunce. L'emergenza pandemica ha naturalmente preso il sopravvento su numerosi aspetti della nostra vita che non fossero il mantenimento della salute pubblica e la garanzia dei bisogni fondamentali. Tra le mancanze che più si sono fatte sentire c'è stata quella della musica, in particolare della musica dal vivo. Già a partire dal Power Hits Estate 2020 all'Arena di Verona, RTL 102.5 si è adoperata per portare la musica dal vivo nelle case di tutti i very normal people che ogni giorno scelgono di connettersi con la prima radiovisione d'Italia. E così è stato per tutti gli appuntamenti della Suite 102.5 Prime Time Live, che ogni lunedì sera ci ha fatto compagnia portando la grande musica, finalmente e ancora una volta, a vivere dal vivo.





Una stagione tutta da (ri)vivere

Da Biagio Antonacci a J-Ax, da Guè Pequeno ai Tiromancino, dai Pinguini Tattici Nucleari a Fedez, gli studi milanesi di RTL 102.5, per l'occasione trasformati in uno speciale palco, hanno ospitato negli ultimi mesi tutti i più grandi nomi della musica italiana e internazionale. Dai Negramaro a Elodie, da Gaia a Gazzelle, da Mahmood a Zucchero tutti i live sono disponibili e pronti da rivivere gratuitamente su RTL 102.5 Play, accessibile da rtl.it e dall'omonima applicazione per smartphone, tablet e smart TV. L'applicazione è inoltre disponibile anche su Sky Q.