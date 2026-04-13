La strage di Crans Montana, interrogatorio per il sindaco della città del Canton Vallese

La procura del Cantone del Vallese ha disposto il sequestro del cellulare del sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud, durante l’interrogatorio di oggi a Sion. Il primo cittadino della località sciistica svizzera è indagato, assieme ad altre 8 persone, per l'incendio del Constellation, in cui sono morte 41 persone, tra cui sei ragazzi italiani e 115 sono rimaste ferite della notte di Capodanno. L’uomo avrebbe risposto alle domande degli inquirenti sull'organizzazione del Comune dei controlli di sicurezza nei locali della zona. Rinviato, invece, l’interrogatorio di Jaques Moretti, proprietario del locale assieme alla moglie Jessica.





L’interrogatorio del sindaco

Il Comune di Crans-Montana, non si è mai dotato di una commissione antincendio, delegando le sue funzioni ad un organismo intercomunale. È quanto avrebbe dichiarato Nicolas Féraud, durante il suo interrogatorio a Sion. "Non era obbligatoria e noi abbiamo deciso di non istituirla, delegando tutto alla commissione intercomunale", ha spiegato. La struttura di prevenzione, il cui funzionamento è regolato da una norma approvata dal parlamento cantonale, ha anche la funzione di sorvegliare l'attività degli incaricati di sicurezza, che si occupano dei controlli nei locali. Il 6 gennaio Feraud aveva rivelato la mancanza di controlli nel locale dal 2019.





Gli altri interrogatori

La scorsa settimana era stato interrogato dell'ex responsabile del dipartimento antincendio del consiglio comunale di Crans-Montana, ma lui si è avvalso della facoltà di non rispondere perché, come ha dichiarato il suo avvocato, non aveva avuto accesso al fascicolo. Sono invece stati già sentiti anche l'ex responsabile della sicurezza pubblica del consiglio comunale e un attuale membro della squadra addetta alla sicurezza pubblica, mentre un ex consigliere comunale sarà interrogato mercoledì. L'indagine mira a determinare le circostanze esatte dell'incendio, il rispetto delle normative da parte dei proprietari e l'eventuale responsabilità penale delle autorità locali.





Jacques Moretti

Tra gli indagati figurano i proprietari del bar Constellation, i coniugi Jacques e Jessica Moretti. Sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso. Il titolare dell’esercizio pubblico avrebbe dovuto essere interrogato di nuovo la scorsa settimana, ma l'udienza è stata rinviata per motivi di salute.



