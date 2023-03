La tomba di Maurizio Costanzo nel cimitero del Verano di Roma, ecco dove riposa il maestro della tv

Maurizio Costanzo riposa nel cimitero del Verano nello stesso loculo di Monica Vitti (prima della traslazione). Una sepoltura provvisoria: il giornalista, scomparso a Roma ad 84 anni, sarà successivamente spostato nella tomba di famiglia. Così come è avvenuto per la Vitti, amica di Costanzo, che adesso riposa nella sua tomba di famiglia sempre all'interno del Verano.

Bigliettini, fiori, tartarughine portafortuna (che Costanzo amava tantissimo): nel cimitero del Verano c'è anche chi arriva da fuori Roma per omaggiare Costanzo. "Spero di essere ricordato come una brava persona che ha fatto un programma durato quarant’anni", aveva raccontato di recente in un'intervista a Il Corriere della Sera. Costanzo è morto il 24 febbrario scorso. Era ricoverato alla clinica Paideia di Roma per alcuni problemi di salute, ma le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente ed è morto lasciando un vuoto immenso nel mondo della tv e dello spettacolo.