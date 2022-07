La Traviata tra emozione e scalpore. L’Opera di Giuseppe Verdi nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona

Emozione e scalpore per lo spettacolo dell’Opera di Giuseppe Verdi nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona. Accanto al teatro, a cielo aperto, più grande del mondo RTL102.5, la radiovisione più ascoltata d’Italia.

UNO SPETTACOLO UNICO IN UNA CORNICE UNICA

Nel ruolo titanico della protagonista, Violetta, ha debuttato all’Arena di Verona la giovane armena Nina Minasyan. Dopo di lei si alterneranno grandi primedonne di oggi, come Lisette Oropesa e Aleksandra Kurzak, nonché Angel Blue, all’attesa prima volta in Arena. Come amato Alfredo ci sarà Vittorio Grigolo, quindi Francesco Meli e Freddie De Tommaso, anch’egli al debutto veronese. Notevolissima è anche la schiera dei baritoni impegnati come Giorgio Germont, a cominciare da Vladimir Stoyanov, che si alternerà con Amartuvshin Enkhbat, Simone Piazzola, Artur Ruciński, Luca Salsi e Ludovic Tézier, anche quest’ultimo all’atteso esordio areniano.