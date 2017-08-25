Lady D, le verità nascoste in un ritratto inedito

25 agosto 2017

Ecco le interviste segrete registrate nel 1991

Tra le mura di Kensington Palace, la principessa del Galles nel 1991 registra delle interviste segrete per il giornalista Andrew Morton che sta scrivendo infatti la sua biografia. L'obbiettivo è raccontare la vita della "principessa del popolo", la donna più fotografata e giudicata del momento. Nessuno sa ancora nulla della profonda crisi in cui versa il matrimonio tra Diana e l'erede al trono d'Inghilterra. Il documentario andrà in onda su National Geographic lunedì 28 agosto alle 20.55 in simulcast con Nat Geo People e FoxLife e in chiaro mercoledì 30 agosto alle ore 21.15 su TV8.
Diana riflette sulla sua vita, dalla sua infanzia infelice fino al primo incontro con il futuro marito all’eta di 16 anni, al trauma di un’adolescente improvvisamente catapultata sotto i riflettori della stampa mondiale. Perseguitata dai media e adorata da una nazione che vedeva in lei la protaginista di una favola romantica, si trovò completamente impreparata alla fama che la investì. Il documentario rivela i pensieri e i sentimenti di Diana in un preciso momento della sua vita, presentando il suo punto di vista su una vicenda molto complicata. Narrato dalla viva voce della principessa, il documentario contiene molte registrazioni mai andate in onda da cui emerge la profonda differenza tra la Diana pubblica e quella privata, è lei stessa a raccontare dell’emozione del giorno delle nozze, della depressione post partum e della bulimia.

