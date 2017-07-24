Lady D, William e Harry: "Quella telefonata breve con mamma..."

I due principi si confessano nel docu-film "Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità"

Per la prima volta, William ed Harry d'Inghilterra parleranno pubblicamente della loro mamma, a quasi vent’anni esatti dalla scomparsa di Lady Diana. Un documentario-confessione, dal titolo esplicito: "Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità", in onda questa sera, su Itv. Fra le anticipazioni, quelle che hanno colpito maggiormente sono le parole a cuore aperto dei due principi, sull’ultima volta in cui sentirono la voce della mamma, al telefono.

Lady D chiamò da Parigi, a poche ore dalla tragedia del tunnel dell’Alma, in cui perse la vita il 31 agosto del 1997. William era con il fratello, nella residenza reale di Balmoral, in Scozia, con il padre Carlo e la nonna, la regina Elisabetta II. Il Principe ereditario ha ammesso di rimpiangere amaramente quella telefonata, troncata di gran fretta dai ragazzi, ansiosi di dedicarsi alle loro occupazioni estive, e di non ricordare cose gli disse la mamma. Harry sostiene, invece, di ricordare perfettamente le ultime parole della madre, ma di non volerle rivelare. Entrambi conservano un ricordo vivissimo e commosso di Lady D, la sua gioia di vivere, la comprensione della vita reale, fuori dal Palazzo, l’invito ripetuto ai figli a essere "disobbedienti".

