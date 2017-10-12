Lavorare la domenica? Si può!

Lavorare la domenica? Si può!

Lavorare la domenica? Si può!

Redazione Web

12 ottobre 2017, ore 10:30

Il punto su RTL 102.5 di Fulvio Giuliani

Ci risiamo. Ed è incredibile. Nell'Italia del terzo millennio, in quella stessa Italia che si lamenta (spesso a ragione, non di rado per inerzia) dell'impossibilità di trovare un lavoro soddisfacente, accennare alla possibilità di lavorare talvolta anche di domenica e nei giorni festivi, scatena reazioni quasi rabbiose.
E' successo a noi, questa mattina a Rtl 102.5, nel corso di Nonstopnews. All'invito rivolto ai ragazzi, da un'imprenditrice giovane e dinamica, a non soffermarsi sull'orario di lavoro, ma di badare alla sua dinamicità e alla possibilità di restarne coinvolti e appagati, una fetta di pubblico ha reagito con accuse durissime. Siamo stati additati come schiavisti e amici dei padroni delle ferriere. Solo perché abbiamo sottolineato il valore della passione, dell'impegno, della formazione e della crescita quotidiana. Solo perché, rivolgendoci ai più giovani, li abbiamo esortati a puntare su se stessi e - pazienza - se dovesse capitare un sabato sera o una domenica al lavoro. Quale può mai essere il problema?

Bisogna essere onesti e limpidi: se i politici, sindacalisti, editorialisti nostalgici di un mondo finito, continueranno a instillare questo veleno non ne verremo mai fuori. Ai ragazzi si deve dire come funziona il mondo del lavoro reale, come affrontarlo, come evitarne le trappole. Lisciare il pelo dell'insoddisfazione può garantire l'applauso del momento, ma non serve a nulla. Soprattutto non serve ai ragazzi, li coccola in una pericolosa illusione: che inseguendo e invocando una mitica stagione del lavoro lunedì-venerdì, 9.00-17.00, magicamente il mercato del lavoro si pieghi alle loro esigenze. Non accadrà e continueremo a dover fare i conti con una percentuale non indifferente di giovani ripiegati su se stessi, incattiviti dai pessimi insegnamenti di ancor peggiori maestri.

La domenica può capitare di lavorare e non muore nessuno. Posso testimoniarlo. Dirò di più: da imprenditore, mi aspetterei da un giovane al primo impiego assoluto disinteresse per l'orario di lavoro e fame di conoscenza. Lo valuterei, in base alla voglia di imparare, allo spirito di iniziativa e alla capacità di assorbire dai migliori e più esperti colleghi. Fare quello che piace, sentirsi parte di un progetto condiviso è impagabile e vale 1000 domeniche al lavoro. Siamo pronti, da genitori, a dirlo ad alta voce?

Accennavo a una testimonianza personale. Lavoro tutte le domeniche da circa vent'anni. Prima, per seguire la mia passione calcistica, poi all'Indignato Speciale. Quella palestra pallonara, negli stati di tutta Italia, mi permette oggi di lavorare come commentatore sportivo.

Le ore domenicali, in diretta su Rtl 102.5, trascorse con colleghi del calibro e preparazione di Andrea Pamparana e Davide Giacalone, mi ha fatto crescere come circa 500 corsi di aggiornamento professionale. Non avessi studiato sul campo, ascoltato e osservato chi ha da insegnarmi, se non si fosse creato un mutuo scambio professionale, varrei di meno.

Avrei dovuto rinunciare a tutto questo, per andare al parco la domenica mattina? Il mio girovita ne avrebbe tratto indubbio vantaggio, il cervello e il mio lavoro molto meno.

www.fulviogiuliani.com

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

    Dieci anni senza Giulio Regeni: Fiumicello unita chiede verità e giustizia senza compromessi

  • Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

    Commercio: è allarme chiusure per i negozi medio piccoli, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi 103 mila esercizi

  • Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

    Afghanistan, Italia e Regno Unito rispondono a Trump: rispetto per il sacrificio dei militari Nato

  • Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

    Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

  • Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

    Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

  • Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

    Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

  • Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

    Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

  • Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

    Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

  • Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

    Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

Alla cena della vigilia non aveva partecipato la figlia maggiore, portata comunque allo Spallanzani a Roma con il padre che non desta preoccupazioni

Reggio Emilia, collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale. Abusi su otto alunne

Reggio Emilia, collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale. Abusi su otto alunne

Sospensione immediata dal lavoro e obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali per il bidello 28enne. Le vittime si sono confidate con i docenti

Il ciclone Harry presenta il conto, danni per centinaia di milioni di euro in Sardegna, Sicilia e Calabria

Il ciclone Harry presenta il conto, danni per centinaia di milioni di euro in Sardegna, Sicilia e Calabria

Rovinati ampi campi già seminati, la pesca professionale avrà bisogno di interventi decisi e prolungati nel tempo, in Sardegna è sparita la spiaggia del Poetto