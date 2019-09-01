Lavoro, ad agosto un milione di occupati in bar e ristoranti

Redazione Web

01 settembre 2019, ore 08:00

Stabilimenti balneari e discoteche contribuiscono alla creazione di posti di lavoro durante il periodo estivo

Bar e ristoranti creano, in controtendenza con i dati nazionali Istat, occupazione ad agosto. Secondo la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) nel solo agosto di quest'anno i lavoratori dipendenti occupati sono oltre 925.000 (12.000 in meno rispetto al precedente mese di luglio), ma, considerati anche i lavoratori indipendenti 416.000, il numero arriva a circa 1,3 milioni di occupati. La Fipe specifica inoltre che dei lavoratori dipendenti la stragrande maggioranza lavora nei ristoranti: 575.544 occupati, poco più del 62% del totale; 302.847 lavorano nei bar; 41.710 negli stabilimenti balneari e 5.361 nelle discoteche. Focalizzandosi sul profilo dei lavoratori e il genere, emerge che c'è una sostanziale parità: il 51,5% degli occupati sono uomini, il 48,5% sono donne. "Tra il livello medio dell'occupazione nei quattro mesi estivi, da giugno a settembre, e il livello medio dell' occupazione durante tutto l'anno - afferma il presidente Fipe Lino Stoppani - c'è uno scarto di oltre 105.000 unità, pari al 13%". "Si tratta - aggiunge - di numeri importanti che confermano come i nostri settori di riferimento rappresentino un vero e proprio traino per l'occupazione in Italia, anche nei mesi estivi. Tuttavia, ci sono ancora margini di miglioramento, se consideriamo che per un imprenditore su quattro resta difficile reperire le figure professionali richieste"..

