Lavoro, in arrivo l’autocertificazione per i primi tre giorni di malattia

04 luglio 2017, ore 16:54
Il DDL Romani ha incassato il sostegno degli Ordini dei Medici
E’ stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il Disegno di Legge presentato da Maurizio Romani. In caso di approvazione permetterà al lavoratore in presenza di disturbo invalidante ma passeggero di comunicarlo sotto la sua esclusiva responsabilità al medico, che si occuperà della semplice trasmissione telematica all’Inps e al datore di lavoro. Inoltre il Ddl riduce anche le pene inflitte ai medici. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si definisce soddisfatta attraverso le parole del vicepresidente Maurizio Scassola, secondo il quale il disegno di legge responsabilizza il paziente.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio
Alla chiamata dei sindacati hanno risposto un milione di manifestanti in tutto il Paese. Bloccati porti e autostrade. Sfilate in tutte le città. Tafferugli a Bologna con lanci di bombe carta