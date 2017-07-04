Lavoro, in arrivo l’autocertificazione per i primi tre giorni di malattia

Lavoro, in arrivo l’autocertificazione per i primi tre giorni di malattia

Lavoro, in arrivo l’autocertificazione per i primi tre giorni di malattia

Redazione Web

04 luglio 2017, ore 16:54

Il DDL Romani ha incassato il sostegno degli Ordini dei Medici

E’ stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il Disegno di Legge presentato da Maurizio Romani. In caso di approvazione permetterà al lavoratore in presenza di disturbo invalidante ma passeggero di comunicarlo sotto la sua esclusiva responsabilità al medico, che si occuperà della semplice trasmissione telematica all’Inps e al datore di lavoro. Inoltre il Ddl riduce anche le pene inflitte ai medici. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si definisce soddisfatta attraverso le parole del vicepresidente Maurizio Scassola, secondo il quale il disegno di legge responsabilizza il paziente.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne

    In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne

  • Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

    Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

  • Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

    Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

  • Omicidio di Collegno: un uomo interrogato per ore, perquisita la sua abitazione nei pressi della via dell'uccisione

    Omicidio di Collegno: un uomo interrogato per ore, perquisita la sua abitazione nei pressi della via dell'uccisione

  • Tiziano Ferro presenta il nuovo album “Sono Un Grande” a RTL 102.5

    Tiziano Ferro presenta il nuovo album “Sono Un Grande” a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “primo caffè” di Alessio Bernabei, “Attacchi di panico” di Charlie Charles e BLANCO, “Più veloce della luna” di Matteo Bocelli, “Secrets” di Miley Cyrus feat. Lindsey Buckingham e Mi

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “primo caffè” di Alessio Bernabei, “Attacchi di panico” di Charlie Charles e BLANCO, “Più veloce della luna” di Matteo Bocelli, “Secrets” di Miley Cyrus feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood e “Fingo&Spingo” di Tiziano Ferro

  • L'antico Egitto risplende alle Scuderie del Quirinale. Il presidente Mattarella, affascinante

    L'antico Egitto risplende alle Scuderie del Quirinale. Il presidente Mattarella, affascinante

  • X Factor 19. Al primo Live Show esce la band Copper Jitters (team Lauro). Salva Amanda. Il secondo Live di XF giovedì prossimo

    X Factor 19. Al primo Live Show esce la band Copper Jitters (team Lauro). Salva Amanda. Il secondo Live di XF giovedì prossimo

  • Europa e Conference League. Roma: Dybala non basta con il Plzen, altro ko. Vincono invece il Bologna e in Conference la Fiorentina

    Europa e Conference League. Roma: Dybala non basta con il Plzen, altro ko. Vincono invece il Bologna e in Conference la Fiorentina

  • Giorgia e i giudici di X Factor 2025 presentano a RTL 102.5 la prima puntata dei Live

    Giorgia e i giudici di X Factor 2025 presentano a RTL 102.5 la prima puntata dei Live

Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Alla chiamata dei sindacati hanno risposto un milione di manifestanti in tutto il Paese. Bloccati porti e autostrade. Sfilate in tutte le città. Tafferugli a Bologna con lanci di bombe carta

Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

Le violenze sarebbero state commesse ai danni di 36 bambini. A documentarle, le telecamere montate dai Carabinieri

Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

Le indagini proseguono su tutte le altre ipotesi investigative. La vittima, mi hanno tenuto in campagna ma non so dire dove