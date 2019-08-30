Lavoro, ISTAT, cresce occupazione in tutte fasce tranne 35-49 anni

Redazione Web

30 agosto 2019, ore 18:00

Lo rileva l'Istituto Nazionale di Statistica, precisando che è ancora presto per saggiare gli effetti della "Quota 100"

A luglio gli occupati crescono in tutte le classi d'età, ad accezione di quella centrale, che va dai 35 ai 49 anni. Lo rileva l'ISTAT. In particolare, su base mensile, gli under 25 aumentano di 15 mila unità, più che gli over 50, che salgono di 7 mila. Sarebbe tuttavia ancora presto per poter individuare possibili effetti della "Quota 100". Per la fascia dei 25-34enni la crescita si ferma invece a 5 mila, mentre la "generazione di mezzo" segna un calo di 45 mila occupati. Su base annua, comunque, sono sempre gli over50 a segnare l'aumento più forte (+296mila). Su queste dinamiche si riflettono anche i cambiamenti demografici. Lo stesso ISTAT parla di "un progressivo invecchiamento della popolazione", con un calo tra 15 e 49 anni (negli ultimi mesi mediamente circa -1,5% annuo, pari a quasi 400 mila persone). A luglio la disoccupazione giovanile (15-24anni) torna ad aumentare, con il tasso che si porta al 28,9% (+0,8 punti su giugno), mentre su base annua invece il valore continua a scendere (-2,7 punti).

                              

