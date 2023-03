LDA A RTL 102.5: “In ‘Se poi domani’ racconto una storia vera. Sanremo? Ansia”

L’ESORDIO AL FESTIVAL DI SANREMO CON “SE POI DOMANI”

LDA ha esordito in gara tra i Big alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato "Se poi domani", una canzone d’amore autobiografica che racconta di quelle storie d’amore che ti tengono sveglio la notte. “In ‘Se poi domani’ racconto una storia che mi è successa davvero. Nel videoclip interpreto un pazzo, ho immaginato tutto ciò che non è realtà. L’esperienza al Festival di Sanremo la descrivo con una parola: ansia. La cosa che mi ha creato più preoccupazione erano le scale, pensate che figuraccia cadere da uomo e senza tacchi. L’unico consiglio che mi ha dato mio padre erano i ristoranti dove andare a cena”, racconta LDA a RTL 102.5.





“QUELLO CHE FA BENE”, IL NUOVO ALBUM DI LDA

Il 17 febbraio, LDA ha pubblicato “Quello che fa bene” il suo progetto discografico contente 15 tracce che racchiudono sonorità e generi musicali differenti. Nella tracklist di “Quello che fa bene” sono presenti anche “Se poi domani” e “Oggi sono io” con Alex Britti, che i due artisti hanno eseguito sul Palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover. “Sono partito dal singolo ‘Quello che fa male’ e sono arrivato all’album ‘Quello che fa bene’, mi sto concentrando sulle cose positive della vita, parlo dell’amore a 360 gradi e delle criticità che ho dovuto affrontare e che mi hanno fatto crescere”, afferma il cantante a RTL 102.5.





“LDA LIVE”, IL PRIMO TOUR DI LDA

Dopo la straordinaria esperienza sanremese e il nuovo progetto discografico LDA è pronto a portare la sua musica live con “LDA LIVE”. Il tour prevede tre imperdibili date: 19 aprile ai Magazzini Generali (Milano), 21 aprile al Palapartenope (Napoli) e il 23 aprile all’Orion Club (Ciampino). “Non svelo la scaletta, non posso dire con quale canzone aprirò i concerti perché forse non li aprirò io”, svela LDA a RTL 102.5. “La canzone più difficile da cantare sarà “Quello che fa bene”, per il tipo di modulazione e perché ha una nota molto alta sul finale, devo arrivare con il giusto fiato”, conclude.