Le Bambole di Pezza presentano a RTL 102.5 il nuovo album “5”

“5”, IL NUOVO ALBUM DELLE BAMBOLE DI PEZZA

Dopo l’esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Resta con me”, le Bambole di Pezza pubblicano il nuovo album “5”. Il nuovo progetto discografico, uscito venerdì 27 marzo, si intitola “5”, proprio come le componenti della band: cinque, come i loro dischi, ma anche come un numero in equilibrio, impossibile da dividere in modo simmetrico. È la somma di cinque personalità che si uniscono in un’unica identità collettiva.

“Abbiamo scelto di intitolarlo così perché siamo in cinque: è un numero indivisibile e in numerologia significa libertà. Il cinque richiama anche le punte di una stella, che è il nostro simbolo. È un numero ricco di significati, insomma. In questo disco ci abbiamo messo tanto cuore e lo abbiamo curato davvero molto. Anche i testi hanno acquisito maggiore profondità e maturità rispetto ai precedenti: si vede il lavoro che c’è alle spalle, ed è un disco completamente suonato”, raccontano le Bambole di Pezza a RTL 102.5.

L’ESPERIENZA AL FESTIVAL DI SANREMO

Il disco arriva dopo mesi incandescenti, dopo il passaggio sul palco del Festival di Sanremo 2026, dove le Bambole di Pezza hanno portato “Resta con me”, un brano che chiedeva una cosa semplice ma difficilissima: restare. Restare uniti, restare vivi, restare umani mentre tutto intorno sembra spingere verso la fuga. Un pezzo che all’Ariston ha portato dentro il rock una fragilità nuova e che ha consegnato alle musiciste una visibilità diversa.

Durante la serata cover di Sanremo la band ha portato sul palco “Occhi di gatto” insieme a Cristina D'Avena, trasformando una sigla cult degli anni Ottanta in un rito pop generazionale. Quella performance - tra nostalgia, ironia e chitarre - è diventata uno dei momenti più condivisi del Festival. Nel disco la traccia resta come un piccolo cortocircuito emotivo: l’infanzia che incontra il punk. “Nel disco c’è l’extended version di “Occhi di gatto”: a Sanremo l’abbiamo mashuppata con “Whole Lotta Love” dei Led Zeppelin. Però dal vivo faremo quella versione sanremese, ci siamo affezionate, e anche il pubblico”, raccontano.

GLI INSTORE

E dopo l’energia portata sul palco del Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza hanno intrapreso una serie di appuntamenti instore per incontrare il pubblico e firmare le copie del nuovo album “5”. Ai microfoni di RTL 102.5 la band ha raccontato: “Abbiamo fatto un bel giro nei negozi di dischi per incontrare le persone. Siamo molto contenti di aver incontrato il pubblico. Molti ci hanno conosciuto a Sanremo e tanti erano giovani: questo vuol dire che il festival riesce ancora ad attrarre le nuove generazioni. È una cosa bellissima, perché la cultura deve passare proprio dai più giovani”.

IL TOUR

Dal 15 aprile le Bambole di Pezza tornano a esibirsi nei club, privilegiando spazi che esaltano l’energia e la dimensione diretta del concerto. La grinta dei loro live è infatti un marchio di fabbrica. La band ha costruito il proprio successo soprattutto dal vivo, con centinaia di concerti in Italia e all’estero, partecipazioni ai principali festival e aperture a grandi nomi della scena rock internazionale come Ska-P, Def Leppard, Mötley Crüe, Sex Pistols ed Editors. I loro live sono sempre caratterizzati da un forte impatto sonoro e da un rapporto viscerale con il pubblico.

“Stiamo ancora facendo vita da van, anche se nel tempo abbiamo fatto un notevole upgrade: ora abbiamo addirittura un tavolino tra i sedili. Stiamo lavorando molto a questo tour e, per chi è curioso, nei nostri live ci saranno tante sorprese. Partiamo da Milano e poi continuiamo in tutta Italia. Consigliamo di venire a dare un’occhiata: le Bambole di Pezza si conoscono davvero ai concerti. Solo nel live puoi capire cosa un artista può darti a livello emotivo, come comunica con te. Puoi anche essere in fondo al locale, ma siamo comunque lì insieme, come una grande famiglia”.

Le date del “CLUB TOUR 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners e Color Sound, sono:

15 aprile - Milano, Fabrique

21 aprile - Firenze, Viper

23 aprile - Padova, Hall

28 aprile - Torino, Concordia

6 maggio - Bologna, Estragon

7 maggio - Roma, Atlantico

9 maggio - Napoli, Casa della Musica

LE BAMBOLE DI PEZZA A RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026

Le Bambole di Pezza saranno tra i protagonisti dell’RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: l’appuntamento è fissato per il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma, dove la band salirà sul palco insieme a un cast straordinario di artisti per una serata imperdibile. Ecco tutti i nomi annunciati: ACHILLE LAURO, ANNALISA, BAMBOLE DI PEZZA, BIAGIO ANTONACCI, BLANCO, BRESH, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, FEDEZ, FULMINACCI, GABRY PONTE, J-AX, KID YUGI, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, MARCO MASINI, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO… e tante altre sorprese.



