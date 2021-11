Le ceneri di Rubicondi a Miami e in Italia, sabato a Milano la messa in suffragio

Rossano Rubicondi sarà cremato. L'indiscrezione circola in queste ore negli ambienti americani. Una parte delle sue ceneri andrà ad Ivana Trump (sua ex moglie che le porterà a Miami, dove Rossano era di casa) ed una parte ai suoi genitori, Claudio e Rosa. Intanto, il suo agente Paolo Chiparo ha organizzato una messa in suffragio di Rubicondi: si terrà a Milano.sabato 6 novembre alle 17 presso il Santuario arcivescovile di San Giuseppe.



Rubicondi era malato, ma non aveva detto a nessuno del tumore al fegato. La sua morte, però, sarebbe avvenuta per un'embolia polmonare. Rossano avrebbe perso i sensi sbattendo la testa nella vasca da bagno. Un trauma cranico per lui sarebbe stato fatale, il suo corpo è stato ritrovato senza vita dopo alcune ore. I suoi genitori hanno avuto la tragica notizia da un giornalista americano, che spesso li telefonava per aggiornamenti sulla vita di Rossano. Solo alcuni giorni prima, dopo un ricovero lampo in ospedale, Rubicondi avrebbe firmato per le dimissioni.

La notizia della sua morte, che sconvolge il mondo della tv, arriva con un Tweet di Simona Ventura che era molto legata a Rubicondi dai tempi dell'Isola dei famosi.. Sono devastata", dice al Magazine People Ivana Trump. Rossano Rubicondi è stato il suo quarto ed ex marito. Nonostante la fine del loro matrimonio, i rapporti sono sempre stati buoni.





L'AMORE TRA ROSSANO E IVANA

Rossano ad appena 22 anni lascia Roma. Un taglio netto, che sarebbe avvenuto dopo una delusione d'amore (ma l'indiscrezione non viene mai confermata). Bello, alto, sorridente, affascinante: Rubicondi fa il modello, l'attore e poi lo showman in molti locali dei vip. Una località dove è di casa? Saint Tropez. Lì conosce Ivana Trump, ex moglie di Donald (ex presidente degli Stati Uniti d'America, uno degli uomini più potenti al mondo).

Tra Ivana e Rossano ci sono ventitré anni di differenza, un conto in banca stellare (quello dell'ex moglie di Donald Trump: tutto questo non conta. I due s'innamorano. Quel ragazzo ruspante, tutto muscoli e sorriso, che ama il mondo del jet-set decide di fidanzarsi con Ivana. La loro relazione, sin da subito, fa rumore. Si racconta che a Saint Tropez la Trump sia rimasta senza parole dopo aver conosciuto Rossano in quel locale.

Così, per Ivano arriva anche la popolarità. Da subito dice grazie alla "signora" (così chiamava la Trump) per tutto quello che la vita gli regala: tv, spettacoli, copertine di giornali, reality. Poi spuntano quelle voci su un accordo prematrimoniale tra i due (mai confermate e neppure smentite) secondo cui Rossano non avrebbe avuto nulla del patrimonio di Ivana.





LE NOZZE DA 3 MILIONI DI DOLLARI CON IVANA TRUMP

Ed arriva il sì. Il matrimonio viene celebrato dopo sei anni di fidanzamento, nel 2008, nel resort di Mar-a-Lago a Palm Beach. Tre giorni di festeggiamenti, una cifra stellare: 3 milioni di dollari. Ivanka Trump è la damigella nel giorno del sì. La favola è durata un anno. Lui, però, non ha mai smesso di amarla e le voci legate ad un ritorno di fiamma si sono sempre rincorse. Prima in tv, a "Sabato italiano" su Rai1, poi a "Ballando con le stelle" (dove era arrivato proprio con Ivana).