"Le nozze? Due feste, una a nord e una a sud": su RTL 102.5 News i segreti sulle nozze di Guenda Goria e Mirko

E adesso sta per arrivare il sì. Tanto atteso, tanto desiderato: Guenda Goria, figlia dello storico giornalista della Rai e di Maria Teresa Ruta, convolerà a nozze con Mirko Gancitano (regista di Linea Verde). Si tratta di una storia d'amore che RTL 102.5 News ha scoperto quando era segretissima. "Un viaggio fu galeotto per noi", aveva raccontato Guenda qualche tempo fa. Poi, settimana dopo settimana, sono arrivati i dettagli di quello che sembrava un flirt. Alla fine si è rivelato un amore vero e proprio con tanto di fidanzamento ufficiale.

"Ho chiesto, proprio come si faceva un tempo, la mano ad Amedeo. E l'ho fatto in tv al Grande Fratello vip per dimostrare quanto ci amiamo", racconta Mirko nel corso della diretta a Trends & Celebrities (che va in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15). Guenda, poi, mostra l'anello. "Me l'ha regalato per davvero”, dice. Mirko sorride e promette di invitare tutti: dai personaggi della tv a quelli che da sempre fanno parte della loro vita. Si tratta di un amore improvviso, nato quasi per caso. "Ho trovato l'uomo giusto", continua con un filo di voce. Mirko sorride. E lei rincara la dose: "Devo sposarlo subito, prima che cambi idea".





LO SPOILER SULLA FESTA DI NOZZE

"Sicuramente ci sposeremo tra un anno, dobbiamo ancora organizzare tutto", puntualizza la figlia della Ruta e Goria. Ma dove si svolgerà il party? "Uno a sud, visto che anche io ho parenti lì, e uno al nord. Nel castello Ruta", dice parlando dei primi spoiler sul ricevimento nuziale. A quanto pare, tra i testimoni, potrebbero esserci anche Delia Duran ed Alex Belli - che attualmente è uno dei concorrenti del Grande Fratello vip.





IL VIAGGIO VERSO SANTIAGO DI COMPOSTELA

Solo poche settimane, Mirko e Guenda avevano iniziato il cammino di Santiago di Compostela - che porta ogni anno migliaia di pellegrini a piedi verso la Cattedrale di Santiago di Compostela dove sono conservate le reliquie dell'apostolo San Giacomo. Si tratta di un cammino che ha origine nel Medioevo e che tutt'oggi è molto famoso. Per problemi di salute, improvvisamente Mirko e Guenda si sono fermati. "Lo riprenderemo", dicono. Una promessa che manterranno sicuramente.