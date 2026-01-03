Le parole della pioggia, una Tokyo dai tratti onirici tra mito e realtà: Laura Imai Messina ci porta dietro le quinte del suo nuovo libro

Nuovo anno, vecchie abitudini. D’altronde perché privarsi di qualcosa che, settimana dopo settimana e appuntamento dopo appuntamento, arricchisce la vita degli appassionati di numerose sfumature, ognuna speciale a modo suo?

Di libri da leggere ce ne sono e ce ne saranno sempre di nuovi, ed ecco che il primo weekend del 2026 si apre come di consueto con un approfondimento dedicato. Un appuntamento imperdibile, quello con gli autori e le autrici che ci introducono ai loro mondi e alle loro storie. Come avvenuto recentemente con Christine Von Borries e il suo “A Firenze gira voce” (Piemme), oppure con Francesco Mazza e il suo “Estinzione” (La nave di Teseo).

Oggi lo sguardo va verso una delle novità approdate di recente sugli scaffali. Parliamo di “Le parole della pioggia”, il nuovo libro di Laura Imai Messina, con le illustrazioni di Emiliano Ponzi, pubblicato da Einaudi. Atmosfere oniriche, ma calate nella realtà pulsante di fascino tipica del Giappone.





LE PAROLE DELLA PIOGGIA, ANCHE IL MALTEMPO HA IL SUO PERCHÈ

Ciao Laura, a te il microfono per le presentazioni: cosa troviamo nel tuo "Le parole della pioggia"?

"Nel mio libro “Le parole della pioggia” si trova la pioggia, si trova Tokyo, si trovano ombrelli che si aprono sia nei giorni di temporale, sia quando la pioggia cade molto leggera, sia quando il sole picchia duro, perché a Tokyo succede così. Si trova anche l'amore, ma non è un amore senza condizioni: la condizione di questo amore è che sia un buon amore, una buona relazione. Credo che ci sia tutto questo messo insieme."





Com'è nata l'idea di portare tra le pagine le figure (quasi mitologiche) delle "donne-ombrello"?

“L'idea delle donne ombrello è nata tantissimi anni fa, quasi 20, poco dopo essere arrivata a Tokyo per la prima volta. È accaduto, come è scritto anche nella mia nota finale nel libro, un giorno che mi trovai ad aspettare un semaforo rosso e iniziò a piovere. Aprii un ombrello, e accanto a me però c'erano persone che ne erano sprovviste. E la sensazione, il desiderio di coprire qualcun altro per proteggerlo, mi dette l'idea che in un luogo dove sono possibili professioni per noi italiani “assurde” - come persone che vendono il proprio tempo, persone che affittano nonni e nipoti, a seconda delle situazioni, aziende che offrono i servizi più strampalati - poteva assolutamente essere plausibile che nascesse la figura delle donne ombrello. Peraltro c'era già un sottostrato di mitologia, perché appunto esiste lo yokai, esiste la donna ombrello, quella che aspetta nei giorni di pioggia i malcapitati fuori da un tunnel. E, se il malcapitato accetta di essere coperto dallo stesso ombrello e condividerlo con questa donna vestita in chimono bianco, una volta entrati nel tunnel quel malcapitato sparirà per sempre.”





Ovviamente sono personaggi che necessitano delle giuste "condizioni" per poter esistere, in particolar modo della pioggia. Come mai la scelta di focalizzare le narrazioni attorno a questo fenomeno? Che, tra l'altro, assume numerose forme diverse, finemente descritte all'inizio di ogni capitolo...

“I personaggi esisterebbero anche senza la pioggia, soltanto che la pioggia li riunisce. La pioggia è un po' come quell'elemento che in chimica fa sì che risultino visibili alcuni altri elementi. La pioggia è quel tipo di fenomeno che mette in luce un personaggio come Aya, che diversamente sarebbe una ragazza timida probabilmente, senza tantissimo desiderio di parlare. Ma quando piove, in questo fenomeno meteorologico che lei adora, ecco che si fa protagonista anche della propria vita. Le donne ombrello, che sono persone anche esse, ognuna con la propria storia, ognuna con il proprio vissuto, probabilmente non si incontrerebbero mai se non facessero questo lavoro. Quindi è vero che la pioggia li mette vicini, ecco. La pioggia è bellissima, e credo che sia un fenomeno molto sottovalutato. Noi pensiamo soltanto all'utilità, invece la sua bellezza non sta nell'essere utile, anche se lo è tantissimo al mondo che cerchiamo di proteggere. Ma è qualcosa che cambia l'aria, è qualcosa che cambia il nostro modo di muoverci nello spazio. Oltre ad essere particolarmente suggestiva in una città come Tokyo, perché appunto la rende doppia, tripla, quadrupla, perché è tutta fatta di riflessi. La pavimentazione, che è pulitissima, mostra i vari piani su cui si sviluppa una città come Tokyo, soprattutto nelle sue zone più centrali, più colorate, più affollate.”