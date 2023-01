Le scoperte scientifiche più attese del 2023, tra spazio e medicina. L'elenco della rivista "Nature"

Missioni sulla Luna, un universo in 3D, nuovi vaccini e possibili cure: questi alcuni dei risultati scientifici più attesi per l’anno che verrà, contenuti in una lunga lista stilata dalla rivista Nature, una delle più antiche e prestigiose in campo scientifico.

UNIVERSO IN 3D

Aspettative altissime soprattutto nel campo dell’astronomia, con un cielo che sembrerà sempre più vicino. Grazie ad immagini sempre più nitide e spettacolari, come quelle che ci ha regalato il telescopiodi Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Canadese (Csa), avremo un’osservazione delle stelle sempre più privilegiata. Attesa anche per il nuovo telescopio spaziale europeo,dell’Esa, che orbiterà intorno al sole per sei anni con un obiettivo ambizioso: disegnare una mappa in 3D dell’universo. Ma nel 2023, precisamente a luglio, dovrebbe entrare in funzione anche l’, in Cile, che dovrebbe essere in grado di scansionare l’intero cielo meridionale in sole tre notti, grazie a tecnologie sempre più sofisticate.

UN 2023 LUNARE

Grande protagonista, secondo Nature, sarà poi la Luna. Dopo la conclusione della prima missione del programmainfatti, sarà raggiunta da altre spedizioni: il roverdegli Emirati Arabi, la torcia lunare della Nasa per la ricerca di acqua e la missione giapponese. Senza contare la terza missione di esplorazione della Luna dell'Organizzazione indiana per la ricerca spazialee il primo viaggio civile a bordo del razzodi SpaceX, la società di Elon Musk, che porterà 11 passeggeri su un volo privato di 6 giorni.