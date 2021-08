Le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, la più magica dell’anno. Occhi al cielo, pronti ad esprimere il desiderio

In realtà la data del 10 agosto è puramente indicativa ed è legata al mito di San Lorenzo e alle lacrime versate durante il suo martirio. Il picco non è detto che avvenga questa notte. La maggiore concentrazione di stelle cadenti è prevista tra il 12 e il 13 agosto , nel momento clou si potranno ammirare anche 100-120 scie luminose all’ora.

LA SPERANZA DI VEDER REALIZZATO UN SOGNO

Le leggende e le spiegazioni legate all'usanza di esprimere un desiderio a ogni stella cadente ruotano tutte attorno all'interpretazione del termine desiderio. C'è chi attribuisce il legame con le stelle cadenti alla definizione di desiderantes proposta da Gaio Giulio Cesare nel suo De Bello Gallico. I desiderantes erano i soldati che attendevano sotto le stelle i compagni dispersi al termine di una battaglia. Altra categoria di uomini che guardavano le stelle con il cuore carico di desideri erano i marinai. Un tempo osservare le stelle era l’unico modo per orientarsi in mare durante la notte e, naturalmente, chi navigava prima dell’avvento della tecnologia guardava il cielo desiderando ardentemente di tornare a casa sano e salvo e di riabbracciare la famiglia. Secondo una diversa versione della storia, quindi, l’idea di collegare le stelle ai desideri venne proprio dall’abitudine dei marinai di orientarsi grazie alle stelle. Diversa la teoria che strizza l’occhio agli astrologi: fin dai tempi più remoti si credeva agli oroscopi e si riteneva che il destino fosse scritto nelle stelle. Nel momento in cui una stella cade vuol dire che il destino non è più scritto e, nel brevissimo spazio di una notte (appunto quella di San Lorenzo) ogni uomo ha il diritto di esprimere un desiderio nella speranza di veder cambiare il proprio futuro.