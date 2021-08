Le vacanze dei leader istituzionali e politici, tra relax e lavoro. Il mare è la meta preferita

Breve vacanza di fine mandato per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo secondo anno di emergenza Covid, pochi giorni dopo l'inizio del semestre bianco (ultimi sei mesi prima di lasciare il Quirinale) il capo dello Stato ha scelto Alghero, in Sardegna, dove è arrivato sabato scorso. Stessa regione ma diversa location, a ovest, dopo anni trascorsi a La Maddalena, nel versante Est dell'isola. Tantissimi gli algheresi e i turisti che hanno atteso il presidente per salutarlo, tra lunghi applausi e manifestazioni di affetto. Mattarella ha risposto sorridente ai saluti ed è poi salito sull'auto che lo ha riaccompagnato alla villa militare di Porto Conte. Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha invitato il capo dello Stato a visitare le principali attrazioni naturali, storiche, culturali della città, dai musei al complesso nuragico di Palmavera e altre destinazioni turistiche. Il presidente ha espresso il desiderio di visitare la Grotta di Nettuno - ha confermato il sindaco- "Stiamo verificando la fattibilità logistica ma saremo pronti a esaudire ogni suo desiderio".

DRAGHI, LE VACANZE PARTONO DALL’UMBRIA

E’ il luogo principe del suo “buen ritiro” da anni, il presidente del Consiglio Mario Draghi, assieme alla moglie Serenella, ha raggiunto la sua casa di Città della Pieve. Qui è probabile che si fermi anche per trascorrere il Ferragosto, come già accaduto in passato. Da circa 15 anni Draghi ha scelto il borgo umbro, dimostrando grande attaccamento a questa cittadina di 7.600 abitanti in provincia di Perugia, quasi al confine con la Toscana. Il premier ama vivere la realtà del piccolo paese e non è insolito vederlo aggirarsi tra le strade e nei negozi del centro storico. Dopo ferragosto non sono escluse puntate del premier in altre regioni, gira voce- in ambienti politici - di una sua visita in Veneto.