Lega Nord, due anni e tre mesi ad Umberto Bossi

Redazione Web

10 luglio 2017, ore 17:51

Un anno e mezzo al figlio Renzo, due anni e mezzo a Belsito

Oggi il Tribunale di Milano ha definito le pene per Umberto Bossi, Renzo Bossi e Francesco Belsito. I primi due sono colpevoli di aver usato fondi del partito a fini personali, mentre l’ex-tesoriere è stato condannato per appropriazione indebita (oltre 208mila euro spesi). Il Tribunale ha così accolto in pieno le richieste del pm Paolo Filippini. La somma di cui si sarebbe impossessato l’ex-leader sarebbe di mezzo milione di euro, mentre al figlio sono stati addebitati più di 145mila euro, di cui metà per la “laurea albanese”.

