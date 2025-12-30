Legambiente: 2025 il secondo anno più colpito dagli eventi estremi. Manca un coordinamento nazionale

Legambiente, 2025 il secondo anno più colpito dagli eventi estremi. Manca un coordinamento nazionale

Legambiente, 2025 il secondo anno più colpito dagli eventi estremi. Manca un coordinamento nazionale Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

30 dicembre 2025, ore 11:30

Il report commissionato dall'ONG sottolinea l'impreparazione della Penisola ad affrontare il cambiamento climatico. I danni per il 2025 valgono 12 miliardi di euro, nel 2029 arriveranno a 34 miliardi

Eventi estremi prodotti dai cambiamenti climatici sotto la lente dell’osservatorio città clima di Legambiente.

2025 SECONDO ANNO CON MAGGIORI EVENTI ESTREMI

Nell’arco degli ultimi 11 anni il 2025, con 376 eventi estremi, sale sul secondo gradino del podio per l’anno con maggiori fenomeni meteo devastanti causati dal cambiamento climatico, con un aumento rispetto all’anno precedente del 6 percento. Il primato è del 2023. Questo è quanto emerge da un rapporto di Legambiente. Quest’anno la Penisola è stata sferzata da allagamenti, danni da vento ed esondazioni fluviali -i più frequenti-, ma anche da temperature record e frane da piogge intense. Lombardia, Sicilia e Toscana le regioni più colpite mentre tra le province, le più martoriate sono state Genova, Messina e Torino. Il sud ha sofferto per l'emergenza siccità soprattutto in Sardegna, Sicilia e Puglia in testa.

IL DETTAGLIO DI CITTA' E PROVINCIE 

Più in dettaglio, nel 2025 gli allagamenti da piogge intense sono stati 139, i danni da vento 86 e le esondazioni fluviali 37. A Genova ci sono stati 12 eventi meteo estremi, a Milano e a Palermo 7 ciascuna; a livello regionale in Lombardia 50 casi, in Sicilia 45 e in Toscana 41. Fra le province, quella di Genova ha registrato 16 eventi meteo estremi, quelle di Messina e Torino 12, quelle di Firenze e Treviso 11, Milano 10, le province di Como, Lecce, Massa Carrara e Palermo 9.

L'ITALIA IMPREPARATA

I danni del 2025 valgono circa 12 miliardi di euro e in futuro, con una proiezione al 2029, saliranno a 34 miliardi, spiega il report della ONG. Preoccupano anche i danni sui trasporti: 24 gli episodi che nel 2025 hanno provocato danni e ritardi a treni e trasporto pubblico locale. L’Italia si è fatta trovare impreparata di fronte alla crisi climatica, avverte il presidente di Legambiente, e sprona a cercare un coordinamento nazionale per dare gambe alle misure di contenimento. "La crisi climatica non fa sconti a nessuno - osserva Legambiente - E' urgente attuare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato a fine 2023, stanziando le risorse economiche necessarie e approvare una legge contro il consumo di suolo".


Argomenti

fenomeni estremi
legambiente
report

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Pace in Ucraina, si continua a trattare. Trump e Putin si sentirenno ancora

    Pace in Ucraina, si continua a trattare. Trump e Putin si sentiranno ancora a breve

  • Famiglia nel bosco, il Natale nella casa famiglia. Disposta perizia psichiatrica per i genitori

    Famiglia nel bosco, il Natale nella casa famiglia. Disposta perizia psichiatrica per i genitori

  • Manovra, il Senato vota la fiducia. Le proteste delle opposizioni. Giorgetti: "in Europa a testa alta"

    Manovra, il Senato vota la fiducia. Le proteste delle opposizioni. Giorgetti: "in Europa a testa alta"

  • Arte e traguardi nello scalo romano di Fiumicino. Sei cuori e 50 milioni di viaggiatori

    Arte e traguardi nello scalo romano di Fiumicino. Sei cuori e 50 milioni di viaggiatori

  • Ucraina, l'Ue conferma le sanzioni alla Russia, dopo i negoziati di Miami. Attentato a Mosca, si sospetta la mano di Kiev

    Ucraina, l'Ue conferma le sanzioni alla Russia, dopo i negoziati di Miami. Attentato a Mosca, si sospetta la mano di Kiev

  • Accordi di pace complessi per l'Ucraina. Il NYT svela il piano di sicurezza. Le pressioni americane sugli asset russi

    Accordi di pace complessi per l'Ucraina. Il NYT svela il piano di sicurezza. Le pressioni americane sugli asset russi

  • Guerra in Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev

    Guerra in Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev

  • La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

    La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

  • Ucraina, Trump chiede a Zelensky la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

    Ucraina, Trump chiede a Zelenski la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

  • Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati

    Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati

Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

Risalgono le grandi città metropolitane. Roma sale di 13 gradini rispetto all’edizione 2024 arrivando 46 ª. Il Sud rimane in coda con Cagliari al 39° posto prima provincia meridionale per piazzamento e Reggio Calabria ultima classificata

Forbes: sei nuovi paperoni in Italia sono gli eredi di Giorgio Armani, il più ricco è sempre Giovanni Ferrero

Forbes: sei nuovi paperoni in Italia sono gli eredi di Giorgio Armani, il più ricco è sempre Giovanni Ferrero

Entra al sesto posto Filippo Ghirelli di Genera group, in classifica altri eredi, quelli di Leonardo Del Vecchio e Silvio Berlusconi, le donne italiane miliardarie sono 24

Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

L’amato attore si dice fiero “bisnonno d’Italia” e racconta: "La vita mi ha fatto un dono prezioso da amare e proteggere"