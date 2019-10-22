Legge di bilancio, Conte a Bruxelles, "Chiariremo"

22 ottobre 2019, ore 19:00
Il premier e il ministro dell’Economia Gualtieri ridimensionano la richiesta della Commissione, ancora scontro sulle partite Iva
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Forza Italia, pressing di Pier Silvio Berlusconi per facce e programmi nuovi. Il partito in fibrillazione
Il secondogenito del Cavaliere chiede un ricambio generazionale, e fioccano i rumors sugli 'innesti'. Intanto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto è in campo per le adesioni al suo evento del 17 dicembre, “In libertà”, che si terrà a Palazzo Grazioli
Open Arms: la Cassazione conferma l'assoluzione per Matteo Salvini, la sentenza diventa definitiva
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture era accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per non aver fatto scendere a terra 147 migranti che erano a bordo della Ong spagnola, nell'agosto del 2019, quando era ministro dell'Interno
Migranti, il Consiglio Ue dice sì alla proposta sui Paesi terzi sicuri. I centri in Albania verso lo sblocco
C’è l’accordo sul nuovo regolamento sui rimpatri. È quello che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aspettava per presentare al Consiglio dei ministri il disegno di legge che riesca a sbloccare l’uso degli hub in Albania. A Palazzo Chigi aria di fiducia