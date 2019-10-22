Legge di bilancio, Conte a Bruxelles, "Chiariremo"

Legge di bilancio, Conte a Bruxelles, "Chiariremo"

Legge di bilancio, Conte a Bruxelles, "Chiariremo"

Redazione Web

22 ottobre 2019, ore 19:00

Il premier e il ministro dell’Economia Gualtieri ridimensionano la richiesta della Commissione, ancora scontro sulle partite Iva

“La manovra italiana non rispetta i parametri di riduzione del debito nel 2020 e il governo dovrà fornire entro domani chiarimenti affinché la Commissione europea possa giungere "a una valutazione finale". E' quanto si legge nella lettera inviata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, e del commissario Pierre Moscovici, al ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Una missiva attesa che non desta preoccupazione, sottolineano il premier Giuseppe Conte, e fonti del ministero dell'Economia. “E’ una interlocuzione doverosa con Bruxelles alla quale non ci sottrarremo", assicura Conte, rivendicando come "la riduzione dello spread, che si è realizzata nella seconda parte del 2019, permetterà di risparmiare fino a 18 miliardi di euro di spesa per interessi nel prossimo triennio, pari a circa 630 euro in media per ogni contribuente". Intanto nella maggioranza dopo l’ultimo vertice si fa il punto della situazione: sul carcere inasprito per i grandi evasori fiscali e sul rinvio a luglio del 2020 del tetto al contante e dell’obbligatorietà del pos c’è l’accordo. Ma restano i nodi della flat e tax e delle partite Iva. Comunque, lo stesso Conte garantisce: "Non criminalizziamo nessuno con il bancomat".

