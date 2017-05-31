Legge elettorale, arriva anche l'accordo tra Pd e Forza Italia

31 maggio 2017, ore 11:23
Favorevole anche il Movimento 5 Stelle, si va verso il modello tedesco
Accordo sulla legge elettorale fra i principali partiti. Si va verso il modello tedesco con sbarramento al 5%. Dopo il sì del Movimento 5 Stelle, è arrivato anche l’accordo fra il Pd e Forza Italia.
