Legge elettorale, arriva anche l'accordo tra Pd e Forza Italia

Redazione Web

31 maggio 2017, ore 11:23

Favorevole anche il Movimento 5 Stelle, si va verso il modello tedesco

Accordo sulla legge elettorale fra i principali partiti. Si va verso il modello tedesco con sbarramento al 5%. Dopo il sì del Movimento 5 Stelle, è arrivato anche l’accordo fra il Pd e Forza Italia.

Regionali, Conte (M5S) ‘sblocca’ Ricci (PD), la segretaria Dem Elly Schlein: “Adesso andiamo a vincere”

Regionali, Conte (M5S) ‘sblocca’ Ricci (PD), la segretaria Dem Elly Schlein: “Adesso andiamo a vincere”

Il leader 5 Stelle: “Non ci sono ragioni per un passo indietro sul candidato nelle Marche, nonostante l’inchiesta in corso”. Al contempo però l’ex presidente del Consiglio frena sull’alleanza organica del centrosinistra: “Noi pentastellati siamo indipendenti”

Dazi, la presidente del Consiglio Meloni: “Il 15% è sostenibile”. Le opposizioni: “E’ una sconfitta”

Dazi, la presidente del Consiglio Meloni: “Il 15% è sostenibile”. Le opposizioni: “E’ una sconfitta”

Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico: “Altro che ponte, l’amicizia con Trump costerà caro all’Italia; Giuseppe Conte. leader del Movimento Cinque Stelle: “La realtà dei fatti per la nostra patriota della domenica è un pugno nello stomaco”

Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

Il deputato Arturo Scotto (Pd), a bordo della Flotilla verso Gaza, interviene a RTL 102.5