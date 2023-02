Leo Gassmann a RTL 102.5: "Edoardo Bennato è un amico, lo sento più di mia mamma"

Leo Gassmann ritorna al Festival di Sanremo dopo aver partecipato e vinto nel 2020 nella categoria delle Nuove Proposte con il brano ‘Vai bene così’.



«Mi sento molto più leggero ma non ci si abitua mai del tutto al palco di Sanremo. Cerco di mantenere la calma ma dentro ho una bufera», dichiara. «Ieri mi sono molto divertito. Spero che il pezzo possa arrivare a quelle persone che ci cambiano la vita in meglio, quelle che con piccole azioni ci cambiano le giornate, il terzo cuore è tutto per loro», continua Leo Gassmann.

A RTL 102.5 Leo Gassmann racconta com’è nata la collaborazione con Riccardo Zanotti, con cui ha co-scritto il brano di Sanremo. «Riccardo Zanotti durante le pause dal tour dei Pinguini Tattici Nucleari prendeva aerei per raggiungermi in studio a Milano. È un amico», dice.

Il 24 febbraio 2023 uscirà “La strada per Agartha”, il nuovo album di Leo Gassmann: «Il disco sarà un concept album improntato sul concetto di fiaba e con la voce narrante di Massimo Dapporto».

Durante la puntata dei duetti di venerdì Leo Gassmann canterà con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo su un Medley di Bennato. «Edoardo è un amico, ci ho legato in questi anni, lo sento più di mamma. Quando è arrivata la notizia di Sanremo ho pensato subito a lui», conclude.