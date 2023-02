Levante a RTL 102.5: "Sarebbe stupendo far diventare film questi album, mi piacerebbe farlo soprattutto con i miei romanzi"

In occasione dell’uscita del nuovo album “Opera Futura”, Levante è stata ospite di ‘The Flight’ in compagnia di Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese.

A RTL 102.5, reduce dall’esperienza sanremese, Levante ha presentato in diretta in radiovisione “Opera Futura”, il suo nuovo album uscito oggi, venerdì 17 febbraio. «Sono contenta, quando sei in promozione vuol dire che è nato qualcosa di molto bello e oggi è nato ‘Opera futura’, il mio quinto disco», racconta a ‘The Flight’. “Opera Futura”, uscito oggi, segue la pubblicazione di quattro album in cui Levante ha esplorato concetti e sentimenti propri dei momenti in cui li ha scritti e cantati. “Opera Futura”, racconta l’ultimo anno dell’artista, dieci brani che parlano di vita attraverso gli aspetti sensoriali e attraverso il corpo. «Sarebbe stupendo trasformare i miei album in film, mi piacerebbe farlo anche con i romanzi», prosegue.

Nel corso dell’intervista, Levante racconta anche la parte estetica legata all’album. Il colore dominante della copertina è il verde e, come già nei precedenti quattro lavori discografici, rappresenta attraverso forti elementi simbolici il momento artistico e i contenuti espressi nell’album. «Oltre alla musica curo le copertine e l'immagine dei miei dischi: Sono attenta anche all'estetica dei miei lavori. Mi muovo attraverso i colori e per ‘Opera Futura’ ho scelto il verde perché è un disco pieno di speranza. Nella copertina ho in braccio un cigno, è stato un colpo di fortuna perché ho trovato una frase di Emily Dickinson che dice “la speranza è quella cosa piumata”, così abbiamo messo un cigno, un animale che racconta bellezza, leggerezza e futuro perché sa stare in cielo, in acqua e in terra», racconta a RTL 102.5.

Dopo la sua prima partecipazione nel 2020 con il brano “Tikibombom”, Levante è tornata quest’anno al Festival di Sanremo con il brano “Vivo”. «Il mio sogno erotico è la musica, la cosa che mi da più gioia in assoluto. Tornare al Festival di Sanremo è stato bellissimo. Ero molto commossa ma l’ho vissuto con la sensazione di poter gestire tutto. L’avevo già vissuto e sapevo come comportarmi. Quest’anno abbiamo avuto l’idea di affittare una villa in cui per sette giorni ho vissuto con il mio staff. Con me c’erano anche mia figlia e il mio compagno, è stato come una grande gita», dice.

Levante ha anche firmato l’intera colonna sonora di “Romantiche”, il film di Pilar Fogliati in sala dal 23 febbraio, e il 27 settembre si esibirà per la prima volta all’Arena di Verona: «Sono già lì, stiamo studiando e sarà una grande festa. I brani di ‘Opera Futura’, ma anche i precedenti, si prestano bene. Ci sarà da sorprendersi perché lo spettacolo sarà molto ricco», conclude.