Levante a Sanremo 2026 con “Sei tu”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Redazione Web

24 febbraio 2026, ore 22:40

La cantautrice presenta al Festival di Sanremo 2026 un brano che parla di amore, inteso come un sentimento capace di prendere il controllo del nostro corpo

Con "Sei tu" Levante torna al Festival di Sanremo per la terza volta, dopo le esperienze nel 2020 con Tikibombom e nel 2023 con Vivo.

Da segnalare che "Sei tu" è l'unico brano di Sanremo 2026 scritto in solitaria, dalla stessa Levante, al secolo Claudia Lagona. 

Levante della canzone ha detto: "È molto intima, penso trovi il suo vero punto di forza nella nudità: è delicata, asciutta e senza alcun trucco".

Testo "Sei tu"

Ah, non mi sento le gambe.

Ah, dove sono le braccia?

E mi manca il respiro,

Eppure sono viva,

Sento che sorrido

E io non l’ho deciso.

La vista mi abbandona un po’.

Cerco la mia postura,

Divento la paura,

Mi trema anche la gola,

La voce non mi trova,

La mani ora mi ingannano.

È così ci si innamora…

Fare spazio dove posto non si trova.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

Per me.

Se l’amore sei tu.

Ma ho già perso il controllo,

Non mi segue più il corpo.

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

…Se l’amore sei tu.

Se l’amore sei tu.

Il significato del brano

"Sei tu" è una canzone che racconta l’innamoramento come perdita di equilibrio e insieme rivelazione profonda di sé. È un amore che destabilizza, che ti fa provare brividi e che ha ricadute fisiche. Ma proprio per questo fa sentire vivi.

Gli Autori del brano Sei tu

di Levante

Ed. Metatron Publishing/Taiga/Gorilla/Edizioni Curci

Argomenti

Levante
Sanremo 2026
Sei tu

