Liam Gallagher, ecco il trailer del documentario As It Was

Liam Gallagher, ecco il trailer del documentario As It Was

Liam Gallagher, ecco il trailer del documentario As It Was

Redazione Web

03 settembre 2019, ore 14:00

Il documentario sull’ex Oasis uscirà nelle sale britanniche tra dieci giorni

Il 13 settembre nelle sale del Regno Unito uscirà il documentario su Liam Gallagher dal titolo “As It Was”. Da oggi è stato reso disponibile anche il primo trailer ufficiale. La pellicola intende documentare il ritorno alla musica di Liam Gallagher, in seguito alla fine della band Oasis avvenuta nel 2009. Il trailer mostra anche alcune fasi della carriera negli Oasis, insieme al fratello Noel, e il periodo difficile seguito allo scioglimento della formazione. Liam ha formato poi i Beady Eye, coi quali ha pubblicato due album, "Different Gear, Still Speeding" nel 2011 e "BE" nel 2013. Il documentario testimonia poi il ritorno sulle scene del 2017, con il disco solista "As You Were", a cui ha fatto seguito la partecipazione al mega evento One Love Manchester. Il concerto benefico, tenutosi all'Old Trafford Cricket Ground il 4 giugno 2017, è stato organizzato per raccogliere fondi da devolvere alle famiglie delle vittime dell'attentato di manchester del 22 maggio al concerto di Ariana Grande. “As It Was”, disponibile anche in DVD e Blu-Ray, uscirà esattamente una settimana prima del nuovo lavoro di Gallagher "Why Me? Why Not", già anticipato da quattro singoli tra cui “Shockwave” e “One Of Us”.

Argomenti

as it was
liam gallagher
trailer

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

  • I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

    I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

  • In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

    In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

  • Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

    Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

  • Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

    Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

  • Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

    Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

  • Medio Oriente: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Israele revoca l'emergenza

    Medio Oriente: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Israele revoca l'emergenza

  • Paolo Virzì e Valerio Mastandrea presentano a RTL 102.5 “5 Secondi”, il nuovo film in uscita nelle sale italiane il 30 ottobre

    Paolo Virzì e Valerio Mastandrea presentano a RTL 102.5 “5 Secondi”, il nuovo film in uscita nelle sale italiane il 30 ottobre

  • Torna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta

    Torna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta

  • Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

    Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

Clara a RTL 102.5: “Sto lavorando a delle collaborazioni, che scoprirete nei prossimi live. Sono molto carica!”

Clara a RTL 102.5: “Sto lavorando a delle collaborazioni, che scoprirete nei prossimi live. Sono molto carica!”

Nel corso di “The Flight”, la cantante ha presentato in diretta radiofonica “Uragani”, il suo ultimo singolo, e ha annunciato la sua partecipazione al Gardaland Halloween Party

Ligabue alla Reggia di Caserta: il 6 settembre, a partire dalle 21:00, “La Notte di Certe Notti” sarà in diretta su RTL 102.5, Radiofreccia e in streaming su RTL 102.5 Play

Ligabue alla Reggia di Caserta: il 6 settembre, a partire dalle 21:00, “La Notte di Certe Notti” sarà in diretta su RTL 102.5, Radiofreccia e in streaming su RTL 102.5 Play

Radiofreccia e RTL 102.5 #TRAPALCOEREALTÀ: il 5 e 6 settembre le due emittenti saranno sulla LigaStreet alla Reggia di Caserta con programmi, collegamenti e tanto altro. Il pre-show sarà a cura di Radiofreccia e RTL 102.5 con Matteo Campese e DJ Pio Ingegno

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Piazza San Marco” di Annalisa feat. Marco Mengoni, “The Dead Dance” di Lady Gaga e “Cuore Rotto” di Tiziano Ferro

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Piazza San Marco” di Annalisa feat. Marco Mengoni, “The Dead Dance” di Lady Gaga e “Cuore Rotto” di Tiziano Ferro

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5