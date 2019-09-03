Liam Gallagher, ecco il trailer del documentario As It Was

Il documentario sull’ex Oasis uscirà nelle sale britanniche tra dieci giorni

Il 13 settembre nelle sale del Regno Unito uscirà il documentario su Liam Gallagher dal titolo “As It Was”. Da oggi è stato reso disponibile anche il primo trailer ufficiale. La pellicola intende documentare il ritorno alla musica di Liam Gallagher, in seguito alla fine della band Oasis avvenuta nel 2009. Il trailer mostra anche alcune fasi della carriera negli Oasis, insieme al fratello Noel, e il periodo difficile seguito allo scioglimento della formazione. Liam ha formato poi i Beady Eye, coi quali ha pubblicato due album, "Different Gear, Still Speeding" nel 2011 e "BE" nel 2013. Il documentario testimonia poi il ritorno sulle scene del 2017, con il disco solista "As You Were", a cui ha fatto seguito la partecipazione al mega evento One Love Manchester. Il concerto benefico, tenutosi all'Old Trafford Cricket Ground il 4 giugno 2017, è stato organizzato per raccogliere fondi da devolvere alle famiglie delle vittime dell'attentato di manchester del 22 maggio al concerto di Ariana Grande. “As It Was”, disponibile anche in DVD e Blu-Ray, uscirà esattamente una settimana prima del nuovo lavoro di Gallagher "Why Me? Why Not", già anticipato da quattro singoli tra cui “Shockwave” e “One Of Us”.

