Liam Gallagher: "L'ego di Noel ha distrutto gli Oasis"

Il cantante ha presentato a Milano "As you were" il nuovo album in uscita il 6 ottobre

Liam Gallagher - ex frontman degli Oasis che a ottobre debutterà con il suo primo album da solista, "As you were" in uscita il 6 ottobre - durante un incontro con la stampa a Milano ha dichiarato: "E' stato Noel a distruggere la band per il suo 'fucking ego'. Io amavo gli Oasis. Lui voleva fare carriera da solista. Questa è la mia versione. Non mi interessa quello che si dice sui social, quello che pensate voi o chiunque altro. Io conosco la verità".

"La sua musica? L'ho sentita ogni tanto alla radio - ha dettoscherzando e imitando il fratello - ma ho dovuto bermi unespresso subito dopo. Non ascoltate la sua musica mentre stateguidando", ha concluso

