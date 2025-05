Ligabue, raduno dei fan sold out a Firenze

Grande successo al MandelaForum per l'evento organizzato da Bar Mario e giunto alla sedicesima edizione

Non è stata una domenica pomeriggio come tante per centinaia di fan di Ligabue accorsi da tutta Italia (dalla Lombardia alla Sicilia) a Firenze per il raduno organizzato dal Bar Mario e giunto alla 16esima edizione. Il MandelaForum era sold out e Ligabue non si è tirato indietro tra musica e chiacchierate dalle 15 sino alle 20. La prima parte è stata dedicata alla registrazione di uno speciale condotto da Flavia Insinna che andrà in onda il 10 dicembre su Rai Uno subito dopo il Tg1. La seconda parte ha visto protagonista l'intero album "Made In Italy" in scaletta e poi i più grandi successi da "Piccola stella senza cielo" a "Tra palco e realtà". La prima radio d'Italia RTL 102.5 è stata al fianco dell'artista per tutto il pomeriggio con la voce di Angelo Baiguini e il manager di Liga Claudio Maioli e sui social ufficiali.





Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti