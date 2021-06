Lino Banfi in diretta questa mattina a Giletti 102.5: “Questa pandemia ci ha cambiato e non in meglio; ieri sera ho sentito Berlusconi, mi ha detto che presto ci riabbracceremo”

Al centro di 'Giletti 102.5' in diretta su RTL 102.5 sempre la stretta attualità e come sempre, microfoni aperti per tutti gli ascoltatori che vogliono dire la loro su tutti i fatti più importanti della settimana, e anche grandi ospiti. Questa mattina l’argomento centrale è stato la tragedia della funivia di Stresa, un’altra ‘infrastruttura’ del nostro paese che diventa protagonista di una tragedia. Nella puntata di oggi la voce Lino Banfi.





“Io nascevo radiofonico prima di fare avanspettacolo facevo Radiobari a 17, 18 anni era una radio famosa, poi pian paino sono arrivato in tv. La radio mi ha sempre affascinato, innanzitutto l’istantaneità”. Così esordisce Lino Banfi nell’intervista di questa mattina a ‘Giletti 102.5’, parlando della sua passione per la radio prima ancora che per la tv”.





La pandemia e come sono cambiate le persone

“Questa pandemia ci ha cambiato un pò e non credo in meglio, saremo più guardinghi. Noi di base non siamo buoni dentro, adesso stiamo capendo che dobbiamo esserlo, questo casino generale ci ha scosso e adesso piano piano ogni persona si renderà conto che sbagliava prima, non c’è l’altruismo.

Con la mascherina vedi solo gli occhi, prima vedevi tutto il viso, il mento e ti facevi di più un’idea di come era una persona, non vediamo più il labiale e non si capisce niente di quello che uno ti sta dicendo. Io propongo ai ministri, ai medici, ai corrispondenti delle radio e della tv di parlare senza mascherina. Alcuni sono più pratici e parlano scandendo bene le parole, ma altri già si parlano sopra quando non hanno la mascherina, figurati con la mascherina come fai a capire cosa dicono, non vedi neanche l’espressione degli occhi”.





La telefonata con Berlusconi

“Ieri sera ho sentito Silvio Berlusconi, siamo amici da 40 anni, gli ho fatto tanti auguri che possa stare bene e meglio e lui mi ha detto ‘Lino mio tra un po’ ci saluteremo senza mascherina e ci riabbracceremo”.