Lionel Messi è a Parigi, visite mediche e la firma del contratto con il PSG. Domani alle 11 la presentazione

Le lacrime di Barcellona hanno lasciato il posto al sorriso di Parigi. Lionel Messi inizia la nuova avventura con la maglia del Paris Saint Germain. Dopo la lunga attesa dei tifosi, cominciata domenica, oggi alle 15.30 il campione argentino è atterrato all’aeroporto di Le Bourget, quello dei voli privati e subito dopo si è trasferito nella Ville Lumie're per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà alla squadra per le prossime due stagioni, con opzione per una terza. Il club parigino ha poi annunciato che domani, mercoledì, alle ore 11 si terrà una conferenza stampa dall'auditorium del Parco dei Principi, senza però specificare il motivo. Messi appena atterrato a Parigi, da una finestra dell'aeroporto ha salutato i tifosi che lo hanno accolto con grandi ovazioni e cori. Il calciatore indossava una t-shirt bianca con la scritta “Ici c'est Paris”.





Una giornata lunga per il campione e per i tifosi

La mattinata di Messi era cominciata con un selfie pubblicato su Instagram della moglie Antonela Roccuzzo con la scritta: “Verso un nuova avventura, tutti insieme i cinque”. Un primo indizio che la nuova avventura parigina stava per cominciare. E soprattutto dopo le tante voci, questo era il giorno giunto dell’arrivo nella capitale francese per l’attaccante. Il tutto mentre il padre di Messi rispondeva con un "sì" ad un giornalista che all'aeroporto di Barcellona-El Prat gli ha chiesto se suo figlio sarebbe andato al Paris Saint-Germain. E in un video pubblicato su twitter dal Paris Saint-Germain annunciava l'arrivo di Lionel Messi nel club francese. Una breve cllp in cui si alternano immagini della firma di un contratto e sei palloni d’oro ai piedi della Tour Eiffel, ma anche la scritta “aggiornamento di mercato”.





Tifosi parigini in ebollizione

Un video che ha eccitato ancora di più i tifosi che da domenica sono in subbuglio e attendono l’arrivo di Lionel Messi e sperano, contribuisca a far vincere la Champions League alla squadra allenata da Mauricio Pochettino. Diversi i supporter che già dalle prime ore di oggi si sono ritrovati all'uscita dell'aeroporto Le Bourget, alle porte di Parigi, oppure dinanzi allo stadio del Parc des Princes per accogliere l’attaccante.





I futuri compagni di squadra

Non solo i tifosi hanno reagito positivamente, ma anche i futuri compagni di squadra attendono con ansia Messi. Tra i più ansiosi di rivedere l'argentino è Neymar, che sui social ha pubblicato una foto che li ritrae insieme con la scritta “back together”. I due dopo gli anni del Barcellona adesso si ritrovano a giocare insieme a Parigi. Ieri era stato Gigio Donnarumma scrivere sui social di essere felicissimo dell’arrivo di Messi al Paris Saint Germain.

In serata l'annuncio ufficiale

Lionel Messi è ufficialmente un giocatore del Paris Saint Germain. lo ha annunciato lo stesso club parigino sui suoi canali social con un video e il post intitolato: "un nuovo diamante a Parigi. Psg x Messi". Messi ha firmato un contratto fino al 2023. Indosserà la maglia numero 30