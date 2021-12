Lionel Messi ha vinto il Pallone d'Oro 2021, per l'argentino è il settimo trionfo

E' Lionel Messi il vincitore del Pallone d'Oro 2021. Per l'argentino, he ha battuto la concorrenza di Robert Lewandowski e di Jorginho, rispettivamente secondo e terzo in classifica, è il settimo trionfo in carriera. Messi, visibilmente emozionato, ha commentato così: "È incredibile tornare qui dopo due anni, dopo quello che è successo, e senza dover rispondere a domande sul contratto o su quando mi sarei ritirato. Invece mi sono ritrovato a Parigi e con entusiasmo per tornare a lottare per grandi obiettivi. Non so quanto mi resti da giocare, ma spero di poterlo fare ancora a lungo. Ringrazio tutti i mie compagni del Barcellona e del Psg quelli della nazionale argentina. Avevo sempre la sensazione che mi mancasse qualcosa da raggiungere, e quest'anno il sogno che tanto desideravo si è realizzato, è arrivato quel trofeo che volevo da tempo. La Coppa America mi ha portato a vincere questo premio, e per questo voglio ringraziare i miei compagni, perché loro sono parte di questo riconoscimento. Il premio più bello l'ho vinto a giugno: fin da quando ho cominciato a giocare ho sempre sognato di vincere un trofeo con la nazionale, per la mia gente."





Donnarumma miglior portiere





Gianluigi Donnarumma, decimo nella classifica del Pallone d'oro 2021, e ha vinto il premio Yashin riservato al miglior portiere. "È stato un anno incredibile per me, a partire dalla qualificazione in Champions con il Milan, poi gli Europei con cui abbiamo dato gioia a tutti gli italiani, e a noi stessi. È stata un'emozione indescrivibile. E poi era destino che passassi al Psg, perché questo club mi seguiva da anni. Ringrazio il presidente e il direttore sportivo per la fiducia che mi ha dato e mi stanno dando. Spero di ripagarli sul campo, spero di vincere tanti trofei con questa maglia".





Gli altri premi

Pedri del Barcellona ha vinto il trofeo Kopa, riservato al miglior Under 21, Robert Lewandowski del Bayern Monaco il premio Attaccante dell'anno, novità di France Football del 2021. Alexia Putellas del Barcellona ha vinto il Pallone d'Oro femminile 2021, mentre è il Chelsea campione d'Europa la squadra dell'anno per France Football.