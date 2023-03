Lol 3, torna lo show in cui i comici devono sforzarsi di non ridere. Insieme a Fedez e Frank Matano, anche Maccio Capatonda

Dieci tra i comici più divertenti del nostro Paese chiusi in una stanza per sei ore consecutive: obiettivo, far ridere gli altri. Questa la fortunata formula di LOL: Chi ride è fuori, che dal 9 marzo torna su Prime Video per la sua terza stagione. Un vero e proprio esperimento sociale a cui lo spettatore partecipa da casa, guardando i comici sforzarsi per strappare un sorriso agli altri ma senza cedere a loro volta alle risate, per un effetto contrario assicurato.

IL MISTERO FEDEZ

Oggi la presentazione ufficiale, al Teatro Eliseo di Roma. Grande assente Fedez, arbitro e conduttore dello show insieme a Frank Matano, nelladi LOL. Il cantante non è intervenuto neanche in video, lasciando ancora nel mistero i tanti fan preoccupati, perché dal post Sanremo lo hanno visto sempre meno sui social.ha rassicurato Serena Dandini che eccezionalmente ha presentato i concorrenti.

UN CAST ETEROGENEO

Frank Matano travestito da Fedez, Fabio Balsamo deiche fa il verso del cinghiale, Luca e Paolo nei panni delle gemelle di: sono queste alcune delle prime immagini "dalla terza stagione, che rendono l'idea dei vari tipi di comicità che animano LOL, dalla stand-up alla commedia fisica. Dieci numeri uno della risata italiana, per un cast eterogeneo per carriere, età, stile. Herbert Ballerina, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Brenda Lodigiani, Marina Massironi. E poi i già citati Fabio Balsamo, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu - che questa volta sie concorrono da soli. Questi i nomi che ci faranno compagnia nel corso dei sei episodi.

Ma ad assicurare risate e colpi di scena è lo special guest Maccio Capatonda, che dopo aver vinto la scorsa edizione è pronto ad incursioni che renderanno ancor più dura la vita dei concorrenti, con un personaggio su tutti, quello dell’antieroe. Una vera e propria risposta allanciato da Lillo Petrolo nelle scorse edizioni. Pigiama a strisce, coperta e cuscino, Riposaman è uno specialista del non fare niente.ha raccontato lo stesso Maccio Capatonda nel corso della presentazione. La ciliegina sulla torta per uno show che si preannuncia esplosivo.