Lockdown nazionale in Austria da lunedì. E da febbraio obbligo vaccinale, è il primo Paese in Europa

L’Austria è il primo paese europeo a introdurre l’obbligo di vaccinazione dal primo febbraio, una decisione che il cancelliere austriaco Schallenberg ha definito "difficile". Austria da lunedì prossimo in lockdown nazionale, durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati. Tra le misure per arginare la nuova ondata di casi anche la somministrazione della terza dose già dopo 4 mesi. Trema anche la Germania “E’ emergenza nazionale, tutto il paese è un unico grande focolaio, dobbiamo tirare il freno d'emergenza" dice il capo dell'istituto di sanità tedesco Koch, Wieller. Il ministro della Salute tedesco Spahn afferma che “Nulla è escluso”, neanche il lockdown totale. Il parlamento tedesco ha approvato tra l’altro la misura del cosiddetto 3G – l’iniziale delle parole tedesche per 'guariti, vaccinati o testati', una sorta di green pass modello italiano per andare al lavoro o viaggiare sui mezzi pubblici.

AUSTRIA, DAL PRIMO FEBBRAIO SCATTA OBBLIGO VACCINALE

Il governatore del Land Tirolo Guenther Platter ha annunciato che "Dal primo febbraio scatterà l'obbligo vaccinale: solo così usciremo dal circolo vizioso". Per il governo austriaco è l’unica strada "Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare", si è rammaricato il cancelliere Alexander Schallenberg. "Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro", ha aggiunto parlando di un "attentato al sistema sanitario". L’Austria è il primo paese europeo a introdurre l’obbligo fin qui, nel mondo, imposto da Indonesia, Stati federali Micronesia e Turkmenistan.

GERMANIA, EMERGENZA NAZIONALE, UNICO GRANDE FOCOLAIO, STATE A CASA

"Questa è un'emergenza nazionale, tutta la Germania è un unico grande focolaio, dobbiamo tirare il freno d'emergenza". Il tono del capo del Robert Koch Institute, l'istituto di sanità tedesco, Lothar Wieller, è di vero allarme. E arriva l’invito alla popolazione a restare a casa per fermare la spaventosa ondata di contagi da covid che ha colpito il Paese. Secondo Wieler, in molte regioni gli ospedali sono al limite e l'aumento del tasso di vaccinazioni è insufficiente per contenere la pandemia.

BAVIERA CANCELLA MERCATINI NATALE E CHIUDE BAR E DISCOTECHE

La Baviera, fra i Laender attualmente più colpiti dal Covid in Germania, inasprisce le misure: "i mercatini di Natale vengono disdetti tutti", inoltre le discoteche e i bar devono chiudere di nuovo per le prossime tre settimane. Sono alcune delle misure annunciate dal presidente Markus Soeder, che ha tenuto una conferenza stampa sul pacchetto di misure deciso oggi a Monaco. Soeder ha spiegato che il 2G e il 2G plus saranno validi in tutta la regione, e che sarà prescritta la riduzione dei contatti per i non vaccinati.