Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro
07 gennaio 2026, ore 15:00
Vincite milionarie con il primo, secondo e quinto premio. Il bilancio, considerando solo i premi di prima categoria, è di 8 milioni e mezzo di euro
La fortuna, con la Lotteria Italia, stavolta ha baciato la capitale e la sua provincia. Il bilancio, considerando solo i premi di prima categoria, è di 8 milioni e mezzo di euro. Festeggiano i vincitori del primo, secondo e quinto premio, così come i rivenditori dei biglietti vincenti cui sono stati destinati premi per 188 mila euro complessivi. Ma dopo aver brindato alla buona sorte, iniziato a fare qualche progetto per il futuro, occhio alla “data di scadenza” più importante: chi ha vinto ha 180 giorni, sei mesi, per riscuotere i premi. Anche una sola ora dopo il termine farebbe decadere ogni diritto ad incassare le vincite milionarie.
PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI DI EURO
Il primo premio della Lotteria Italia pari a 5 milioni di euro, è stato vinto a Roma grazie al biglietto serie T 270462. E’ stato venduto al bar Le 7 Meraviglie, in via Cassia. “Abbiamo brindato per noi e per il vincitore” ha detto il titolare del bar, Daniele Ciavaglia, aggiungendo di aver scoperto tutto all’apertura, questa mattina, da una delle clienti. Si tratta della prima grande vincita per la ricevitoria, dopo 25 anni di attività e l'emozione è grande. "Non sappiamo chi abbia comprato il biglietto, ma sono quasi sicuro che sia uno degli ultimi tagliandi venduti tra il 28 e il 30 dicembre" ha spiegato Ciavaglia quindi l’auspicio “Spero che sia una persona in difficoltà, qualcuno a cui questa vincita possa davvero cambiare la vita”. Quanto all’identità del vincitore tutte le ipotesi sono aperte, potrebbe trattarsi di un cliente abituale oppure di una persona di passaggio.
LE ALTRE VINCITE DI PRIMA FASCIA
Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie E 334755, venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il bar che lo ha venduto è all’interno dell’Aeroporto, quindi l’ipotesi del turista di passaggio è quella più accreditata. Il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni, è stato acquistato al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, in via Giuseppe Di Vittorio. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno a Jerzu, in provincia di Nuoro, in via Umberto I. Il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, infine, è stato venduto ad Albano Laziale in corso Giacomo Matteotti, 12. In quest’ultimo caso siamo sempre in provincia di Roma e la fortuna ha elargito un bis milionario: perché "La nostra una ricevitoria è fortunata, due anni fa sono stati vinti 2,5 milioni di euro e ieri 1 milione. Il vincitore? Non lo so ma spero si faccia vivo" ha detto la titolare Patrizia Bianchi.
