Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro

La fortuna, con la Lotteria Italia, stavolta ha baciato la capitale e la sua provincia. Il bilancio, considerando solo i premi di prima categoria, è di 8 milioni e mezzo di euro. Festeggiano i vincitori del primo, secondo e quinto premio, così come i rivenditori dei biglietti vincenti cui sono stati destinati premi per 188 mila euro complessivi. Ma dopo aver brindato alla buona sorte, iniziato a fare qualche progetto per il futuro, occhio alla “data di scadenza” più importante: chi ha vinto ha 180 giorni, sei mesi, per riscuotere i premi. Anche una sola ora dopo il termine farebbe decadere ogni diritto ad incassare le vincite milionarie.

PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI DI EURO

Il primo premio della Lotteria Italia pari a 5 milioni di euro, è stato vinto a Roma grazie al biglietto serie T 270462. E’ stato venduto al bar Le 7 Meraviglie, in via Cassia. “Abbiamo brindato per noi e per il vincitore” ha detto il titolare del bar, Daniele Ciavaglia, aggiungendo di aver scoperto tutto all’apertura, questa mattina, da una delle clienti. Si tratta della prima grande vincita per la ricevitoria, dopo 25 anni di attività e l'emozione è grande. "Non sappiamo chi abbia comprato il biglietto, ma sono quasi sicuro che sia uno degli ultimi tagliandi venduti tra il 28 e il 30 dicembre" ha spiegato Ciavaglia quindi l’auspicio “Spero che sia una persona in difficoltà, qualcuno a cui questa vincita possa davvero cambiare la vita”. Quanto all’identità del vincitore tutte le ipotesi sono aperte, potrebbe trattarsi di un cliente abituale oppure di una persona di passaggio.