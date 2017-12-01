Louis Tomlison: "Miss You dal profondo del cuore"

01 dicembre 2017, ore 13:14
Il cantante pubblica il nuovo brano e sarà alla finale di X Factor UK
Louis Tomlinson pubblica il suo nuovo singolo "Miss You" che presenterà per la prima volta dal vivo domani sera alla finale di X Factor UK. "Ho scritto questa canzone in un momento della mia vita in cui uscivo a far festa tutte le sere. Col senno di poi mi rendo proprio conto che ero proprio insensibile a qualsiasi tipo di emozione vera. - spiega Louis - Guardando veramente nel profondo del mio cuore mi sono reso conto che quello che mi mancava era la ragazza di cui mi ero innamorato. Ed era importante per me scrivere qualcosa di veramente onesto"
