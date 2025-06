Louvre, attacco terroristico vicino il Museo parigino

Un militare ha sparato all'aggressore che ha urlato "Allah Akhbar"

Un militare di guardia al piccolo arco di trionfo del Carrousel, a due passi dal Louvre, nei giardini delle Tuileries, ha sparato contro un uomo armato di machete e coltello che ha tentato di aggredirlo e con sé aveva due zaini che il personale di sicurezza voleva perquisire. Non c'era esplosivo. L'aggressore che ha gridato "Allah Akhbar" gettandosi con un coltello e un machete contro i militari di guardia al Louvre è stato ferito ma non è in fin i vita. Quattro i militari aggrediti.

"Si tratta evidentemente di un attacco di natura terroristica”, ha detto il ministro dell’Interno Cazeneve. L’uomo non aveva con sé esplosivo, lo ha riferito la polizia che ha ispezionato gli zaini. E' stata fermata anche una seconda persona "con atteggiamento sospetto" che si trovava nei pressi del Louvre . Il quartiere intorno al Museo è stato completamente transennato il quartiere e il Louvre chiuso.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti